Llegan a República Dominicana primeros ejemplares del pasaporte electrónico

Santo Domingo.– Los primeros ejemplares del pasaporte electrónico arribaron al país para someterse a pruebas de seguridad y funcionalidad. El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez Uribe, explicó que estas pruebas buscan comprobar la lectura y correcto funcionamiento del chip, la validación de la información biométrica y medidas de seguridad, en cumplimiento con las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Este nuevo documento incluirá un microchip electrónico que almacena la información demográfica del titular, su foto, firma digital encriptada y datos biométricos, como las huellas dactilares y rasgo facial, lo que permitirá una autenticación de identidad más ágil y eficaz.

El mismo tendrá una vigencia de 5 a 10 años y estará elaborado con materiales de alta calidad con una hoja de datos de policarbonato, similar al utilizado en pasaportes de países como Australia, Canadá, Japón, Singapur, Estados Unidos y Reino Unido.

Además, el diseño contará con medidas de seguridad avanzadas como hologramas, marcas de agua y tinta ópticamente variable (OVI), así como marcas visibles e invisibles que reaccionan ante luz ultravioleta e infrarroja, lo que dificultará la falsificación.

El nuevo pasaporte electrónico no solo mejorará la seguridad nacional de la República Dominicana, ya que esta tecnología ayuda a detectar intentos de suplantación de identidad, sino que también alineará al país con estándares internacionales de pasaportes biométricos, que son utilizados por más de 135 países. Esto facilitará el tránsito de los dominicanos por el mundo, mejorando la agilidad en los controles fronterizos.

“Esto permitirá que el pasaporte dominicano eleve su posición en los rankings internacionales, fortaleciendo nuestra capacidad para gestionar acuerdos con otros países que faciliten la movilidad de nuestros ciudadanos, avanzando hacia una mayor apertura y reconocimiento global”, expresó el titular de la DGP.

Coexistencia de libretas

Ramírez Uribe explicó que la libreta actual seguirá vigente hasta su fecha de expiración, por lo que podrá coexistir de manera simultánea con el pasaporte electrónico. Es decir, que la transición a este documento será de forma progresiva.

“Usted tiene una libreta con una fecha de expiración a 6 ó 10 años, entonces las personas irán cambiando al momento de su vencimiento. Sin embargo, en la medida en que avancemos con la implementación y según nuestra capacidad de atención, iremos ampliando el servicio para que los ciudadanos puedan adelantar el proceso antes de la fecha de expiración de su pasaporte”, expresó.

Otros beneficios

Entre los beneficios de contar con un pasaporte electrónico se encuentran la reducción del riesgo de falsificación y robo de identidad, así como un procesamiento más rápido en las fronteras y la interoperabilidad global.

También ofrece mayor confiabilidad ya que la información está protegida con tecnología avanzada, lo que facilita la apertura de las fronteras.