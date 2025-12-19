Fiduciaria La Nacional designa dos nuevos miembros de su Consejo de Administración

Santo Domingo, RD. – Fiduciaria La Nacional designó a Juan Carlos Bonilla Bretón y Fabricio Gómez Piña como nuevos miembros de su Consejo de Administración, durante la Asamblea General de Accionistas celebrada el lunes 8 de diciembre de 2025.

La incorporación de estos nuevos miembros responde al objetivo de la entidad de seguir fortaleciendo su estructura organizacional y su gobierno corporativo, con el fin de garantizar la sostenibilidad y el crecimiento.

Juan Carlos Bonilla Bretón es ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia en análisis organizacional, estrategias y modelos de negocio, análisis financiero, rentabilidad y gestión de riesgos. Además, posee una amplia trayectoria en la supervisión de entidades financieras, incluyendo bancos, negocios fiduciarios, cooperativas y Fintechs en Colombia.

Entre sus logros destaca su liderazgo en la Superintendencia Financiera de Colombia, donde ocupó puestos cruciales en la supervisión de intermediarios financieros y seguros, así como en la gestión de pensiones, cesantías y sociedades fiduciarias.

De su lado, Fabricio Gómez Piña, ingeniero de sistemas, tiene una destacada trayectoria en la dirección ejecutiva y técnica en el ámbito de IT, proyectos de transformación digital, gobierno corporativo, consultoría tecnológica y gestión de equipos multidisciplinarios.

Su experiencia incluye la implementación de soluciones de Enterprise Resource Planning (ERP), onboarding, gestión de equipos, así como soluciones de Enterprise Content Management (ECM) para la gestión documental y de procesos, facturación electrónica, e-commerce y gerencia de proyectos bajo estándares PMBOK.

Gómez Piña también se ha desempeñado como catedrático universitario, y su perfil combina una sólida experiencia tanto en tecnología como en gestión empresarial, lo que refuerza la capacidad de innovación y adaptación de Fiduciaria La Nacional.

Con estas designaciones, el Consejo de Administración de Fiduciaria La Nacional queda conformado por los señores Rafael Dickson, César Páez Mendoza, Estuardo Escobar, Lena Ciccone Estrada, Santiago Jaramillo Villamizar, Juan Carlos Bonilla Bretón y Fabricio Gómez Piña.

Finalmente, durante la Asamblea General de Accionistas, se anunció un aumento de capital social por un monto de RD$73,000,000.00, alcanzando un capital social total de la Fiduciaria por RD$193,000,000.00, como resultado de la capitalización realizada por su principal accionista, la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos.

Este aumento de capital respalda el crecimiento sostenible de las operaciones de la Fiduciaria y ratifica su compromiso con la implementación de innovaciones tecnológicas en el negocio fiduciario, orientadas a la optimización de procesos, la ampliación de la oferta de servicios y el fortalecimiento de la eficiencia operativa, contribuyendo así al desarrollo y robustecimiento integral de la organización.