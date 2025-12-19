Pleno de la JCE designa nuevo director de Partidos Políticos y consultora jurídica

Santo Domingo. – El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) designó este martes a Denny E. Díaz Mordán como el nuevo director de Partidos Políticos, quien pasa a ocupar la plaza que estaba vacante y a Nikauris Báez Ramírez, como la nueva consultora jurídica de este órgano electoral.

La decisión del Pleno, adoptada mediante sesión administrativa, se establece tras Lenis García Guzmán, quien fungía como directora de Partidos Políticos, ser escogida por el Consejo Nacional de la Magistratura para ser jueza titular del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Perfil de Denny Díaz Mordán

Denny E. Díaz Mordán es licenciado en Derecho (Cum Laude) por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con una especialidad en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha (España) y una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la UASD.

Desarrolló una sólida carrera en el Poder Judicial y en la justicia electoral, desempeñándose como abogado ayudante en la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santo Domingo y posteriormente en el Tribunal Superior Electoral (TSE), donde fue director Contencioso Electoral y de Delitos e Infracciones Electorales entre 2017 y 2020.

En noviembre de 2020 fue designado consultor jurídico de la JCE. Acumula más de 12 años de experiencia en materia contenciosa y administración electoral, y es docente titular de grado y posgrado en reconocidas universidades del país, además de facilitador en programas de formación en derecho constitucional y electoral impartidos por diversas instituciones nacionales.

Perfil de Nikauris Báez Ramírez

Nikauris Báez Ramírez, es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) (Summa Cum Laude), con Maestría en Alta Gerencia en Partidos Políticos en la misma casa de estudios; y un Máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Inició su trayectoria profesional en el ejercicio privado (2016–2019), desempeñándose como abogada litigante en las áreas laboral, bancaria, civil y de gobierno corporativo. Acumula casi ocho años de experiencia en Derecho Electoral, desempeñándose como abogada en la Dirección Contenciosa del Tribunal Superior Electoral (2019-2020) y como abogada de la Presidencia de la Junta Central Electoral (2020-2025). Antes de asumir su actual función, formó parte del equipo del Tribunal Constitucional como letrada.

Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Asimismo, coordinó el Diplomado Especializado en Administración Electoral, dirigido a los integrantes de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE) de las tres circunscripciones del exterior y de las Juntas Electorales (2023).