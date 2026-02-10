Cardiólogos formados en CEDIMAT obtienen certificaciones del American College of Cardiology

Tres jóvenes médicos dominicanos formados en los Centros de Medicina Avanzada y de Conferencias Medicas y Telemedicina (CEDIMAT), obtuvieron recientemente la certificación Cardiovascular Knowledge Examination (CCKE) del Colegio Americano de Cardiología (ACC por sus siglas en inglés), convirtiéndose en los únicos especialistas del país con esta acreditación.

Los doctores Crystal Mancebo, Laura Gómez y Francisco Mañán aprobaron este examen internacional diseñado para evaluar conocimientos clínicos avanzados y criterio médico en enfermedades cardiovasculares para especialistas formados fuera de los Estados Unidos. Equivale al examen administrado a los graduados allí, el American Board of Cardiovascular Diseases.

Este logro se suma a una trayectoria de formación altamente estructurada dentro del Centro Cardiovascular CEDIMAT en tanto que los doctores Larissa Romero, Edisson Félix, Sergio Badillo, Seledonia Martínez, Janissa Holguín, Elvis Rivera, Federico Campos, Pamela Piña, Gloria Hermón y Crystal Mancebo, especialistas formados y/o asociados a CEDIMAT, también cuentan desde hace varios años con la certificación del American Board of Echocardiography, una de las acreditaciones más reconocidas en la especialidad de ecocardiografía a nivel internacional.

Asimismo, durante el pasado año la doctora Pamela Piña alcanzó la certificación del Board Americano de Tomografía Cardíaca y de Resonancia Magnética Cardíaca, convirtiéndose en la única cardióloga en el país con esta acreditación, una combinación poco frecuente incluso en centros internacionales de referencia.

“Estos hitos reflejan el compromiso académico y clínico de una nueva generación de especialistas cardiovasculares con formación rigurosa y visión global”, indicó el doctor César Herrera, enfatizando que para CEDIMAT consolidan un modelo educativo institucional enfocado en estándares internacionales.

“Para los pacientes dominicanos, este avance se traduce en acceso local a cardiología altamente especializada, reduciendo la necesidad de buscar atención fuera del país y fortaleciendo la capacidad nacional para el diagnóstico y manejo de enfermedades cardiovasculares complejas”, acotó la especialista Piña, Coordinadora de Cardiología en el reconocido centro.