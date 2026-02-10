INFOTEP inicia docencia presencial y virtual con la meta de capacitar a más de 918 mil participantes

La oferta formativa 2026 fortalece la formación 4.0, las áreas STEM y el inicio de capacitaciones técnica en los politécnicos del MINERD

Haina, San Cristóbal. – El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) dio inicio formal a la docencia presencial y virtual correspondiente al año 2026, con la meta de capacitar a más de 918 mil participantes en todo el territorio nacional, mediante una oferta formativa alineada con las demandas del sector productivo y el desarrollo del país.

Este nuevo ciclo formativo se enmarca en el Plan Operativo Anual (POA) 2026, que contempla la ejecución de 49,129 acciones formativas, sustentadas en una oferta de 643 programas de capacitación, orientados a fortalecer las competencias técnicas y profesionales de jóvenes y adultos.

El acto estuvo encabezado por Rafael Santos Badía, saliente director general del INFOTEP, y contó con la presencia del ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien participa en su condición de presidente ex oficio del Consejo Directivo del INFOTEP.

Olivares, destacó que el INFOTEP es uno de los mayores aciertos del Estado dominicano en las últimas décadas, al convertirse en una institución clave para la preparación del capital humano que demanda el mercado laboral moderno.

“El INFOTEP es un referente de éxito para la República Dominicana y una de las mejores decisiones que ha tomado el Estado dominicano. Su visión y trayectoria han permitido formar el capital humano que hoy sostiene sectores clave de nuestra economía y responde con éxito a los desafíos del nuevo mercado laboral.”

Señaló que el éxito del INFOTEP ha sido determinante para el desarrollo de sectores estratégicos como el turismo, la industria y, más recientemente, la transformación digital.

Mientras que Santos Badía dijo que el programa integral de formación diseñado para el 2026 busca impactar de manera directa la economía dominicana, al preparar a cientos de miles de jóvenes y adultos para su incorporación a empleos dignos y bien remunerados.

“Para este 2026 hemos programado 49,129 acciones formativas, con las que alcanzaremos a más de 918 mil dominicanos y dominicanas, incorporando formación 4.0, áreas STEM, Formación Dual, Formación Continua en Centro, así como capacitaciones en los Politécnicos del MINERD, un esfuerzo que impactará directamente la economía nacional y permitirá que miles de personas transformen sus vidas a partir de la formación y capacitación recibidas”, indicó.

En el ámbito de la modalidad virtual, informó que se incorporan 84 programas, ampliando el acceso a la formación técnico profesional y facilitando la participación de personas desde distintas regiones del país, independientemente de su ubicación geográfica o condiciones laborales.

Cobertura nacional y capacidad operativa

La docencia 2026 se desarrollará a través de una red nacional integrada por 60 centros propios del INFOTEP y 234 Centros Operativos del Sistema (COS), con el respaldo de 3,085 docentes y facilitadores, distribuidos en todo el territorio, responsables de asegurar la calidad, pertinencia y alcance de los procesos formativos.

En este contexto, el INFOTEP reafirma su compromiso de incrementar la empleabilidad, elevar la productividad nacional, reducir las brechas de acceso a la formación técnico profesional y fortalecer las capacidades técnicas, productivas y humanas de jóvenes y adultos, en consonancia con las nuevas demandas del empleo y la innovación.

Asistencia al sector empresarial

Como parte de su compromiso con el fortalecimiento del aparato productivo, el INFOTEP prevé brindar asistencia a 5,610 empresas durante el año 2026, lo que representa un incremento del 13 % respecto a la meta alcanzada en 2025.

Esta atención incluirá 1,068 microempresas, 1,451 pequeñas, 1,588 medianas y 1,503 grandes empresas, distribuidas en todo el territorio nacional.

Acto de inicio

El acto de inicio de la docencia presencial y virtual se realizó en el Centro Tecnológico José Francisco Peña Gómez, de la Dirección Regional Valdesia, ubicado en Haina, con la presencia de autoridades municipales y gubernamentales, representantes del sector productivo, juntas de vecinos, actores institucionales y colaboradores de la institución.