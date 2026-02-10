CNDH en Espaillat solicita a la Procuraduría investigar presunta tortura en cuartel de Moca

Moca, Espaillat.-El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la provincia Espaillat, licenciado Radhamés Mercedes, solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República la realización de una investigación exhaustiva en torno al caso del recluso Roberto Antonio Pichardo Cruceta, quien habría sido víctima de presuntos actos de tortura mientras se encontraba detenido en el cuartel policial de Moca.

Mercedes afirmó que, según las informaciones y denuncias recibidas por esa entidad, los maltratos físicos y psicológicos contra personas privadas de libertad en dicho destacamento policial serían prácticas recurrentes desde hace largo tiempo, situación que a su juicio, constituye una grave violación a los derechos humanos y al debido proceso.

El dirigente de derechos humanos expresó que este caso no debe quedar en la impunidad y reiteró la necesidad de que el Ministerio Público actúe con responsabilidad y transparencia, a fin de esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y garantizar que se respete la integridad física y psicológica de los detenidos.

Finalmente, el presidente provincial de la CNDH, hizo un llamado a las autoridades policiales y judiciales a cumplir con la Constitución y las leyes, recordando que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental del Estado de derecho y de la democracia.

Las declaraciones de Mercedes, fueron ofrecidas durante una entrevista concedida al periodista Nicolás Arroyo Ramos, en el programa Cóctel Político”, espacio que se transmite por el canal 48 de Mocavisión, del sistema de cable Televiaducto.

Por Luis Ramón López