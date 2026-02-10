Néstor Alduey lanza video de “No aprieten el botón”, un merengue bailable con humor y mensaje social

Santo Domingo, RD.- El artista dominicano Néstor Alduey presentó el video oficial de “No aprieten el botón”, un merengue contagioso que combina ritmo, comedia y reflexión social, inspirado en la idea simbólica de “apretar el botón” como metáfora ante un eventual conflicto bélico.

“No aprieten el Botón”, es una canción bailable con humor y crítica social, que utiliza la metáfora del “botón” para invitar a reflexionar sobre los conflictos y tensiones, especialmente ante una posibilidad de guerra”, externó el artista.

En ese mismo tenor, Alduey explicó que el merengue es de su autoría y cuenta con arreglos de influencias modernas, con la colaboración del maestro Reinaldo Sánchez como co-arreglista.

Asimismo, con una puesta en escena dinámica y expresiones cargadas de picardía, el audiovisual, cuya dirección y producción estuvo a cargo del cineasta Carlos González, apuesta por el humor como vehículo para transmitir el mensaje.

Gran acogida

El merengue “No aprieten el botón”, ha logrado una excelente difusión radial, tanto en República Dominicana, como el Latinoamérica, llegando a obtener el número 1 hot latín songs, en Centroamérica.

Este lanzamiento refuerza la faceta versátil de Alduey, quien continúa explorando propuestas musicales que mezclan entretenimiento con contenido consciente, apostando por el merengue como plataforma para comunicar realidades sociales desde un lenguaje cercano y popular.

“En el pasado también he lanzado canciones en género bachata romántica, titulada “Con un vino” y su versión en inglés “With a wine”, que también se encuentra en todas las plataformas digitales.

Planes en el medio artístico

Alduey, quien cuenta con formación musical en percusión tropical, tanto de manera autodidacta como en academias y con maestros reconocidos, además de formación complementaria en piano, guitarra, voz, mezcla de audio y grabación, tiene sus planes bien definidos en el mundo artístico.

Actualmente, se encuentra trabajando en sus dos próximas canciones; una salsa romántica titulada “Antes de yo conocerte”, y un tecno con temática de despecho, llamado “La mentira”, ambos de su autoría y propios arreglos.

Los interesados en seguir la carrera de este emprendedor artista pueden hacerlo a través de sus redes sociales: Instagram personal: @nalduey; YouTube: Néstor Alduey; TikTok: @nalduey; y X (Twitter): @nalduey.