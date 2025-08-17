Muere ahogado el prospecto del beisbol Gustavo Talmaré, a los 14 años de edad

Santo Domingo.– El prospecto dominicano Gustavo Talmaré, de 14 años, falleció por ahogamiento tras caer en una laguna, ubicada en el municipio El Toro, en Guerra, Santo Domingo Este, mientras presuntamente buscaba frutos.

La Academia Amaury Nina, dedicada a la formación y desarrollo de talentos en el béisbol, informó que el adolescente había participado la tarde del viernes en un juego de práctica en sus instalaciones, situadas en Santo Domingo Este.

Al finalizar, salió junto a otros cuatro compañeros y se dirigió a una laguna ubicada a unos 40 minutos de distancia, donde ocurrió la tragedia.

“Este es un momento devastador. Gustavo no solo era un talento prometedor, era un joven lleno de sueños y cualidades humanas que lo hacían muy especial para todos. En nombre de la Academia Amaury Nina, enviamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a sus padres, familiares y amigos en este momento tan doloroso”, expresó Amaury Nina, entrenador y propietario de la academia.

El cuerpo sin vida del joven pelotero fue recuperado por miembros de los organismos de socorro, entre ellos el Sistema Nacional de Emergencias 911 y la Fuerza Aérea Dominicana, quienes trabajaron durante toda la noche y la madrugada del sábado.

Gustavo Talmaré era reconocido por su entusiasmo y talento en el terreno de juego. Formó parte de la selección dominicana que representó al país en la Serie del Caribe Kids 2024, celebrada en Panamá, donde fue galardonado como Jugador Más Valioso por liderar en cuadrangulares.

En 2023 también se destacó como el jugador dominicano más sobresaliente en el Mundial Sub-12 de Béisbol.