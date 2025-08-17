Diamond Models confirma su participación en RD Fashion Week 2025

Santo Domingo.– La escuela y agencia Diamond Models anunció su regreso a RD Fashion Week 2025, reafirmando una presencia continua en el evento desde 2021 y consolidando su papel como referente en la formación y proyección de modelos dominicanas.

En esta nueva edición, las modelos de Diamond Models volverán a desfilar en la principal pasarela del país, luciendo creaciones de diseñadores invitados de renombre, cuyos nombres serán revelados en los próximos días.

Más allá del glamour, la agencia destaca su compromiso con la inclusión y la diversidad, integrando modelos de distintas tallas, estaturas y perfiles en cada presentación.

“Creemos en una moda que represente la realidad y que ofrezca oportunidades a todo tipo de belleza. Nuestro compromiso es abrir espacios para que cada joven con talento y disciplina pueda tener un lugar en la pasarela”, expresó la dirección de Diamond Models.

Desde su fundación, la agencia ha formado y proyectado modelos dominicanas en escenarios internacionales, consolidándose como una plataforma que impulsa el talento local y promueve una visión de moda más abierta, representativa y global.

Con este anuncio, crece la expectativa sobre los diseñadores nacionales e internacionales que vestirán a las modelos de Diamond Models en uno de los eventos más esperados del calendario de moda del Caribe.