RD se enfrentará a los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya previo al Clásico Mundial 2026

Orlando.- World Baseball Classic, Inc. anunció hoy que la Selección Nacional de República Dominicana jugará una serie de dos juegos contra los Tigres de Detroit como parte del calendario de entrenamientos de primavera de 2026, con los juegos del 3 al 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo antes del inicio del Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

El anuncio se realizó este martes primer día de las Reuniones Invernales de Béisbol, donde se llevó a cabo una conferencia de prensa con el comisionado de béisbol, Robert D. Manfred; el gerente general de la Selección Nacional de República Dominicana y asesor especial de Operaciones de Béisbol de MLB, Nelson Cruz; el mánager del equipo dominicano, Albert Pujols y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

Este evento tomó forma cuando Cruz presentó la idea al Comisionado Manfred y al presidente Luis Abinader, quien de inmediato mostró todo su apoyo a la realización de los partidos, siendo la primera vez que la Selección Nacional de República Dominicana reciba a un club de las Grandes Ligas para partidos de exhibición en el país.

Estos partidos se jugarán en memoria de las víctimas de la tragedia del 8 de abril de 2025 en el club nocturno Jet Set de Santo Domingo.

“La tragedia en la República Dominicana cobró la vida de más de 200 personas e impactó a innumerables otras, incluyendo a muchos miembros de la familia del béisbol. Jugar estos dos partidos nos brinda la oportunidad de honrar las vidas de quienes perdieron la vida trágicamente el pasado abril y recaudar fondos para la Cruz Roja Dominicana en su memoria”, declaró el Comisionado Manfred.

“Agradecemos los esfuerzos del presidente Luis Abinader y el liderazgo de nuestro colega Nelson Cruz, quien fue fundamental en esta iniciativa. También quiero agradecer a los Tigres de Detroit, que compartirán el campo con la Selección Nacional de República Dominicana frente a su afición mientras se preparan para el Clásico Mundial de Béisbol más esperado hasta la fecha”, agregó.

Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano, agradeció a las Grandes Ligas de Béisbol y al presidente Abinader por su colaboración para que la gran afición del país pueda disfrutar de la serie entre la Selección Nacional Dominicana y los Tigres de Detroit.

“Aprovecharemos la plataforma que ofrece nuestro deporte para recordar las vidas que perdimos el pasado abril y honrar su legado mediante nuestra donación a Cruz Roja Dominicana. Nos enorgullece destacar lo que el béisbol significa para nuestro país, cómo nos une y todo el bien que puede lograr”.

En representación del presidente de la República, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, expresó que el béisbol constituye una pasión para el país. Señaló la emoción que genera el regreso de la Major League Baseball en marzo, cuando la Selección Nacional Dominicana se enfrentará a los Tigres de Detroit como parte de su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol.

Asimismo, agradeció el respaldo de la Major League Baseball y de los grandes jugadores que consideran a la República Dominicana como su hogar.

“Estos juegos serán aún más significativos gracias a nuestro compromiso con la Cruz Roja Dominicana y la oportunidad de rendir homenaje a todas las víctimas de la tragedia del pasado abril”, dijo.

Scott Harris, presidente de Operaciones de Béisbol de los Tigres de Detroit, declaró que es un honor competir contra la Selección Nacional de República Dominicana en su tierra natal.

“Es una oportunidad única y significativa de jugar a nivel mundial en memoria de quienes perdieron la vida en una terrible tragedia hace casi un año. Agradecemos a las Grandes Ligas de Béisbol, al presidente Luis Abinader, a Nelson Cruz y a todos los involucrados por organizar la serie y por invitarnos a participar. Esperamos que estos partidos transmitan alegría y felicidad a la comunidad, a la vez que recaudan fondos para la Cruz Roja en apoyo a una causa importante”, indicó.

Los clubes de las Grandes Ligas tienen una larga historia de visitas a la República Dominicana, que se remonta a un viaje de los Cincinnati Reds en 1936, seguido por los viajes realizados por los Brooklyn Dodgers (1948), los Pittsburgh Pirates (1967), los Los Angeles Dodgers y New York Mets (1977), los Philadelphia Phillies y los St. Louis Cardinals (1978).

La serie de 2026 seguirá a los dos juegos de los Entrenamientos de Primavera de 2024 entre los Boston Red Sox y los Tampa Bay Rays, también en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Antes de la serie de 2024 entre los Red Sox y los Rays, la MLB celebró por última vez un evento en la República Dominicana en el año 2000, cuando Boston, liderado por el actual ganador del Premio Cy Young, Pedro Martínez, jugó contra el All-Star Moisés Alou y los Houston Astros, una serie precedida por los Mets enfrentándose al mánager Felipe Alou, Vladimir Guerrero y los Montreal Expos en 1999.

La Selección Nacional Dominicana comenzará su calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2026 contra Nicaragua en el Grupo D el viernes 6 de marzo en el Loan Depot Park de Miami.

La República Dominicana, que se impuso en el Clásico Mundial de Béisbol 2013 con un récord perfecto de 8-0, es uno de los tres únicos países que han ganado una de las primeras cinco ediciones del torneo mundial, junto con Japón y Estados Unidos.

El país ha producido la mayor cantidad de jugadores de las Grandes Ligas en las listas del día inaugural fuera de Estados Unidos anualmente desde al menos 1995, cuando comenzaron a publicarse oficialmente estos datos. Un total de 100 jugadores nacidos en la República Dominicana figuraron en las listas del Día Inaugural de 2025.