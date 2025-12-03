LaMuviRD+ incorpora producciones de Larimar Films tras nuevo acuerdo

La plataforma estará disponible para el público a partir del 30 de enero de 2026

Con el liderazgo del cineasta Ángel Muñiz, LaMuviRD+ avanza en su consolidación como plataforma de streaming al firmar un acuerdo de colaboración con Larimar Films, una de las productoras más destacadas de la industria cinematográfica nacional durante más de una década.

Esta alianza marca un paso importante para ampliar el alcance del cine dominicano a través de nuevas ventanas digitales de exhibición.

Como parte del convenio, siete producciones de Larimar Films serán estrenadas de manera exclusiva en LaMuviRD+ a lo largo de 2026, fortaleciendo el catálogo de la plataforma con títulos de alto reconocimiento.

Además, se contempla el desarrollo y producción de nuevos contenidos originales para 2027, lo que consolida un compromiso a largo plazo orientado a impulsar nuevos proyectos y diversificar la oferta audiovisual dominicana.

La integración del catálogo de Larimar Films refuerza el objetivo compartido de brindar mayor acceso al cine local, tanto al público residente en el país como a la diáspora dominicana, que contará con una plataforma dedicada enteramente a producciones nacionales.

“Para nosotros es un logro significativo que nuestras películas formen parte de LaMuviRD+. Obras como Los Súper, Quién Manda, Camino a Higüey y En tu Piel ahora estarán disponibles para nuevas audiencias, y además estrenaremos una película cada seis semanas. Iniciaremos con Dicen por Ahí, del director Don Richard Rodríguez, un título muy esperado por el público”, expresó Elsa Turull, productora ejecutiva de Larimar Films.

Por su parte, Ángel Muñiz destacó que “sumar el catálogo de Larimar Films representa un paso trascendental para LaMuviRD+ y fortalece nuestro compromiso con la difusión del cine dominicano. Esta alianza demuestra la importancia de unir esfuerzos para seguir elevando el valor y la visibilidad de nuestras producciones”.

Con esta colaboración, LaMuviRD+ reafirma su visión de convertirse en la principal plataforma digital dedicada al cine dominicano y del Caribe, ofreciendo estrenos regulares, contenido exclusivo y un punto de encuentro para creadores, audiencias y la comunidad cinematográfica.

La plataforma estará disponible para el público a partir del 30 de enero de 2026, convirtiéndose en un nuevo espacio para celebrar y compartir las historias, el talento y la creatividad de la República Dominicana.