Cantautor Mickey Taveras recibe Doctorado Honoris Causa de OMLID University en Colombia

Bogotá, Colombia.– El reconocido cantautor mocano Miguel Vinicio Almánzar Taveras, conocido artísticamente como Mickey Taveras, una de las voces más emblemáticas de la música romántica y tropical dominicana, fue distinguido con el Grado de Doctor Honoris Causa, otorgado por OMLID University (World Leaders Organization), entidad internacional orientada hacia una perspectiva global e intercultural.

El reconocimiento fue conferido en Colombia, donde el artista recibió un emotivo homenaje por su amplia y trascendente carrera musical.

Taveras, autor de éxitos que han recorrido el mundo y han marcado generaciones, expresó su profunda gratitud al recibir el galardón: “Es para mí un gran honor recibir este Doctorado por mi larga trayectoria musical. Mil gracias a Dios, a mis padres, familiares y amigos que siempre me han apoyado”, manifestó con visible emoción durante la ceremonia.

El artista también destacó el significado especial que tiene este logro para su identidad y su historia personal: “Mi tierra natal, Moca, y la República Dominicana, país del cual me siento orgulloso de representar a nivel mundial, están en mi corazón. Le doy las gracias al pueblo colombiano por este importante reconocimiento, el cual va a cambiar mi vida”, afirmó.

OMLID University, con presencia internacional y enfoque en la formación global, reconoció en Mickey Taveras no solo su talento musical, sino también su aporte cultural, su disciplina artística y su impacto en la proyección internacional de la música dominicana.

La distinción ha sido celebrada ampliamente tanto en Moca como en diversos sectores artísticos del país, que ven en este reconocimiento un tributo merecido a la trayectoria, la creatividad y la sensibilidad artística de uno de los intérpretes dominicanos más influyentes de las últimas décadas.

Con este Doctorado Honoris Causa, Mickey Taveras consolida aún más su legado y reafirma su posición como un referente cultural de la República Dominicana ante el mundo.

Trayectoria musical

Su carrera musical se inició en la orquesta de Wilfrido Vargas, donde se hizo conocido al interpretar temas exitosos como «Brillaban ya las estrellas». Además, participó con su voz en canciones como “Atrevida” y “Trece años”, que tuvieron un gran éxito.

Después de dejar la orquesta de Wilfrido Vargas, su carrera como solista se impulsó con discos como Lucharé (1995), que incluía temas como “Soy dueño del azul” y “A pesar del tiempo te mantengo”.

En 1999, sacó el disco “Más Romántico”, que incluye una versión en salsa de la balada “Mi historia entre tus dedos” y “Cuando acaba el placer”, ambas muy exitosas.

Sigo Siendo Romántico también forma parte de su discografía: Pasado y Presente (2013), Te Esperaré (2006) y Grandes Éxitos de la Bachata (2003). Además de la salsa, ha explorado géneros como el jazz, las baladas y el rock.

Ha sido reconocido como un importante artista de la música tropical y la salsa romántica, trabajando también con artistas como Rubby Pérez y Sergio Vargas. A lo largo de su carrera de más de tres décadas de trayectoria, ha dejado una marca significativa en la música latina con su estilo distintivo.

Por Luis Ramón López