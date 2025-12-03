Santo Domingo ingresa oficialmente a la prestigiosa colección de libros de viaje de Assouline

Nueva York, EE. UU. – El ministro de Turismo, David Collado, anunció que la República Dominicana y su capital, Santo Domingo, han sido incorporadas oficialmente a la reconocida colección de libros de viaje de la editorial Assouline, una de las más exclusivas y admiradas a nivel mundial.

El lanzamiento se realizó en la ciudad de Nueva York, en un evento encabezado por Collado junto a Alexandre Assouline, presidente de la firma, ante medios especializados en turismo y cultura. La obra, dedicada a la Ciudad Primada de América, celebra la esencia, historia y elegancia de Santo Domingo, destacando su riqueza cultural y arquitectónica.

Collado destaco en sus redes sociales, que antes de su presentación oficial, el libro ya había alcanzado un éxito notable agotándose dos veces en todas las tiendas Assouline alrededor del mundo. “Una muestra del creciente interés global por nuestra historia, cultura y estilo”.

La edición cuenta con el impecable trabajo editorial de Rossana Rivera y la colaboración de reconocidas figuras como Patricia Read, Manuel García Arévalo, Manuel García y Juan Mubarack, quienes aportaron su visión para capturar la esencia de la capital dominicana.

El libro, dedicado a Patricia Reid, quien falleció antes de su impresión, destaca lugares icónicos como la Zona Colonial, el Malecón y la Plaza de España, capturando la esencia de una metrópoli que sigue evolucionando.

Con 288 páginas y más de 200 ilustraciones, Santo Domingo se suma a la colección Travel Series de Assouline, consolidando a la ciudad como un destino de lujo y cultura en el Caribe.

Con esta inclusión, Santo Domingo se suma a destinos icónicos como París, Nueva York y Marrakech, consolidando su posición como una ciudad vibrante y sofisticada que atrae a viajeros en busca de experiencias únicas.