Dirigente choferil de Santiago muere de un infarto durante una entrevista en vivo

Santiago.-La comunidad del transporte y el público en general se encuentran consternados tras la repentina muerte del reconocido dirigente choferil y fundador de la Ruta S.O., Mario Ureña, quien falleció la mañana de este miércoles luego de sufrir un infarto fulminante mientras participaba en una entrevista en el programa “El Café de Diario 55”.

El trágico momento quedó registrado en video durante la transmisión, donde se observa a Ureña conversando en el set cuando, de manera inesperada, se desplomó ante la mirada atónita de los presentadores y el equipo de producción. De inmediato, el personal técnico del canal intervino para prestarle asistencia, mientras se solicitaban los servicios de emergencia.

Pese a los esfuerzos, Ureña, fue declarado fallecido a causa de un paro cardíaco, dejando en shock a quienes presenciaron el suceso en directo y a toda la clase choferil que lo reconocía como un líder de larga trayectoria y profundo compromiso con la organización del transporte urbano.

Mario Ureña, fue una figura clave en la creación y desarrollo de la Ruta S.O., destacándose por su dedicación al servicio, su rol conciliador y su aporte a la modernización del transporte en la región.

Diversas personalidades, sindicatos y organizaciones han manifestado su pesar por esta pérdida repentina, resaltando la entrega y calidad humana del dirigente fallecido.

Las autoridades y su familia ofrecerán más adelante detalles sobre los actos fúnebres. Su partida deja un profundo vacío en el sector transporte y en todos los que valoraron su incansable labor.

Por Luis Ramón López