Secretario de Asuntos Electorales PRM-NY resalta labor de la Subcomisión de Consenso

Nueva York.- El secretario de Asuntos Electorales de la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta demarcación, José Miguel Sosa, resaltó el trabajo que viene realizando la Subcomisión de Consenso de las elecciones internas que acciona aquí por la forma en que han venido ejecutando los procedimientos, generando satisfacción y confianza entre los aspirantes locales.

El dirigente político perremeista aplaudió los logros alcanzados por dicha Subcomisión, encabezada por Lucilo Santos y Edwin Tavarez, logrando estos que de 27 aspirantes a presidir la presidencia se redujo a 6, entre los que se encuentran Luis Emilio Ducasse, Arsenio Devarés, Aris Guevara, Yulín Mateo, Domingo Peña y John Sánchez.

Del mismo modo, la laboriosidad de esa subcomisión logró reducir los aspirantes a la Secretaría General de 27 a 5, siendo ellos Margarita Pichardo, Ana Cuevas. Julio Feliz, Isaura Nivar y Bienvenido Santana.

Sosa explicó la importancia de la forma en que Comisión Nacional de Consensos viene trabajando en el levantamiento de aspirantes para lograr acuerdos y evitar votaciones conflictivas, bajo la supervisión de la Dirección Ejecutiva.

José Miguel Sosa dijo que la forma idónea en que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la República Dominicana está inmerso en su proceso de renovación de autoridades para el período 2026-2030, con el objetivo de reestructurar su dirigencia nacional, provincial y municipal durante el segundo semestre de 2026, ofrece total garantía de que la culminación del mencionado proceso será un éxito rotundo.

Resaltó que las reuniones sostenidas con los aspirantes a las dos posiciones se llevaron en ambiente de armonía y comprensión, resaltándose siempre en la necesidad de mantener la unidad partidaria para lograr que el partido continúe en la conducción de la nave del Estado más allá del 2028.

Finalmente, Sosa felicitó a todos los involucrados en el proceso partidista en la ciudad de Nueva York por mostrar un espíritu de civismo y compañerismo lo que a su juicio se traduce en el robustecimiento de la organización oficialista.