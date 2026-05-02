Serenc Group presenta Certificación Internacional en Patient Experience Management

El programa ofrece doble titulación internacional y herramientas prácticas para líderes que buscan elevar la experiencia del paciente más allá de la calidad asistencial.

Santo Domingo, RD. — En un momento en que la excelencia médica ya no basta sin experiencias humanas y memorables, Serenc Group anuncia el lanzamiento oficial de la Certificación Internacional en Patient Experience Management (PXM).

Este innovador programa está diseñado para profesionales y centros de salud que desean fortalecer su enfoque centrado en el paciente y diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

La certificación proporciona una metodología práctica y estructurada que guía a los participantes en el diseño, implementación y evaluación de estrategias de experiencia del paciente alineadas con estándares internacionales.

La directora de Serenc Group, Kenia González, explicó que el programa está dirigido a directivos, médicos, personal administrativo y líderes del sector salud comprometidos con la excelencia.

Entre sus beneficios destaca el desarrollo de competencias en comunicación estratégica y gestión de la experiencia del paciente; implementación de modelos que incrementan satisfacción y fidelización; reputación institucional fortalecida y diferenciación competitiva; mayor motivación y compromiso del talento humano y uso de indicadores y métricas para decisiones más efectivas

«Con el respaldo de una doble titulación internacional, el programa garantiza calidad académica y potencia el perfil profesional de sus egresados», expresó González.

“Los pacientes esperan más que atención médica: buscan experiencias humanas, empáticas y coherentes. Esta certificación forma líderes capaces de transformar la manera en que se brinda el servicio en salud”, subrayó el equipo de Serenc Group liderado por Kenia González.

Sobre la Certificación

La certificación Patient Experience Management (PXM) se desarrollará del 18 al 23 de este mes de mayo en Punta Cana.

A lo largo del programa, los profesionales adquieren herramientas clave para optimizar procesos, transformar la percepción del servicio y consolidar una cultura organizacional orientada al bienestar humano.

Las inscripciones ya están abiertas, con cupos limitados para asegurar un aprendizaje personalizado y de alto impacto.