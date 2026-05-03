Los 76ers eliminan a los Celtics y se enfrentarán a los Knicks en las semifinales

BOSTON (AP) — Joel Embiid y los Philadelphia 76ers avanzaron a las semifinales de la Conferencia Este, tras vencer a los Boston Celtics, que no contaron con Jayson Tatum, por 109-100 el sábado por la noche, completando así la decimocuarta remontada de la NBA tras ir perdiendo 3-1.

Embiid finalizó con 34 puntos, 12 rebotes y seis asistencias. Tyrese Maxey aportó 30 puntos, 11 rebotes y siete asistencias. VJ Edgecombe anotó 23 puntos y Paul George 13.

Filadelfia, séptimo cabeza de serie, visitará a los Knicks de Nueva York, tercer cabeza de serie, el lunes por la noche en el primer partido de la segunda ronda.

La franquicia de los Sixers, incluyendo su etapa como Syracuse Nationals, mejoró su récord a 2-10 en partidos decisivos de visitante (séptimo juego). Su única otra victoria se remonta a 1982 en el Boston Garden. Se trata de una pequeña revancha tras la aplastante victoria de Boston sobre Filadelfia en el séptimo juego de la segunda ronda de los playoffs de 2023.

“Tuvimos la oportunidad de vencerlos hace tres años, pero no lo hicimos. Llegamos y lo logramos”, dijo Maxey.

Embiid, quien debutó en el cuarto partido tras recuperarse de una apendicectomía, es el primer jugador en la historia de la NBA en anotar 100 puntos en una serie de playoffs a pesar de haberse perdido los tres primeros encuentros. Él y Maxey también se convirtieron en la tercera dupla en la historia de la liga en lograr cada uno 25 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias en un séptimo partido.

Jaylen Brown lideró a Boston con 33 puntos y nueve rebotes. Derrick White anotó 26 puntos, incluyendo cinco triples. Neemias Queta finalizó con 17 puntos y 12 rebotes. Los Celtics tuvieron problemas con los triples por tercer partido consecutivo, con un registro de 13 de 49.

Brown afirmó que Embiid cambió el rumbo de la serie.

“Nos presionó mucho”, dijo Brown. “Realmente no teníamos respuestas para él”.

El entrenador de Boston, Joe Mazzulla, restó importancia a cualquier idea de que su equipo dependiera demasiado de los triples en la serie.

“Me encantan los looks que conseguimos. Me encanta el proceso que seguimos… Pero odio el resultado”, dijo Mazzulla.

Los Celtics, segundos cabezas de serie, protagonizaron su eliminación más temprana de los playoffs desde la temporada 2020-21. Boston tiene ahora un récord de 32-1 cuando lidera una serie 3-1.

Los Celtics jugaron sin Tatum, quien fue descartado unos 90 minutos antes del inicio del partido por rigidez en la rodilla izquierda. Brown comentó que no se enteró hasta unos 45 minutos antes del encuentro.

“Nadie me dijo nada. Pero mi mentalidad seguía siendo la misma”, dijo Brown.

Filadelfia lideró el marcador durante casi todo el partido, excepto 31 segundos, y aumentó su ventaja de cinco puntos al descanso a 18 en el tercer cuarto. La diferencia se redujo a 13 al comienzo del último cuarto, y Boston inició el periodo con una racha de 16-4 para acercarse a 92-91.

Los 76ers ganaban 101-98 cuando Maxey se desmarcó para anotar una bandeja a falta de 1:15. Boston falló sus siguientes cuatro tiros y Filadelfia amplió la ventaja a 105-98 con dos tiros libres de Maxey.

Mazzulla declaró que Tatum llegó a las instalaciones del equipo el sábado con molestias en la rodilla, y el equipo médico decidió que no jugara. Tatum abandonó brevemente el sexto partido en el tercer cuarto para recibir tratamiento en la pantorrilla izquierda, sin especificar la gravedad del incidente. Mazzulla restó importancia al asunto, afirmando que inicialmente Tatum jugaría en el séptimo partido.

Ante la baja de Tatum, Mazzulla realizó cambios radicales en la alineación titular, optando por alinear a Baylor Scheierman, Luka Garza y ​​Ron Harper Jr. junto a Brown y White.

Era la primera vez que ese grupo jugaba junto esta temporada y los Celtics rápidamente se vieron abajo 9-0. Filadelfia llegó a tener una ventaja de 15 puntos en el primer cuarto y de 32-19 al finalizar el mismo.

A diferencia de lo que ocurrió en sus derrotas en los partidos 5 y 6, los Celtics no se apresuraron tanto a lanzar triples, sino que optaron por atacar la zona interior de la defensa de Filadelfia para conseguir tiros más fáciles.

Boston comenzó el segundo cuarto con una racha de 18-4 para tomar la delantera por primera vez en la noche, 37-36, gracias a un triple de Payton Pritchard. Los 76ers lideraban 55-50 al descanso.