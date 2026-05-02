Califica al gobierno de Luis Abinader como el más inepto de la historia RD

Moca, Espaillat.-El presidente provincial del partido Fuerza del Pueblo (FP) y exdiputado por la provincia Espaillat, Carlos García, lanzó una advertencia sobre el rumbo que lleva la República Dominicana, bajo la gestión del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), calificando al actual gobierno como el más incompetente en la historia del país.

García aseguró que la administración perremeísta ha demostrado una incapacidad absoluta para planificar tanto el presente como el futuro de los dominicanos, señalando que la realidad actual confirma la premisa de que “no saben gobernar”.

Según las declaraciones del dirigente político, el país se encuentra actualmente «a la deriva» y en un estado de quiebra financiera que ha dejado a las autoridades sin capacidad de respuesta frente a los problemas nacionales.

“Como el país está quebrado, no encuentran qué hacer con él. Se dijo siempre que no sabían gobernar y hoy el tiempo nos ha dado la razón de la peor manera posible”, afirmó García.

El exdiputado fue enfático al señalar que la población debe prepararse para escenarios críticos. Denunció que la actual gestión ha convertido la administración pública en una plataforma para “negocios particulares”, descuidando las necesidades básicas de la familia dominicana.

Gobierno quiebra sectores

El dirigente político señaló que el sector agropecuario e industrial se encuentra en su punto más crítico. “Este gobierno lleva a casi todos los sectores productivos nacionales a una quiebra eminente; no hay planificación, no hay apoyo y la carga de los costos de producción ya es insostenible para el hombre de trabajo”, afirmó García.

Según el exdiputado, las políticas del gobierno y el PRM, han favorecido las importaciones masivas, dejando al productor dominicano sin capacidad de competir en su propio mercado.

“Debemos prepararnos para lo peor, incluso para pasar hambre», advirtió el presidente provincial de la Fuerza del Pueblo. «Este gobierno y el PRM pasarán a la historia como los peores; quebraron a todos los sectores productivos y están dejando al país sumido en el hambre y la miseria”.

Carlos García, concluyó sus declaraciones reiterando que el legado de la actual administración será el de una gestión que falló en proteger la estabilidad económica de los ciudadanos, priorizando intereses privados por encima del bienestar colectivo, lo que a su juicio marcará un hito negativo en la historia política de la República Dominicana.

Por Luis Ramón López