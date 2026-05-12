República Dominicana lanza innovadora plataforma de IA para transformar experiencia turística

Miami, Florida.- República Dominicana presentó oficialmente en la ciudad de Miami una innovadora plataforma de Inteligencia Artificial (IA) diseñada para transformar la manera en que los viajeros planifican y viven su experiencia en el destino, consolidando al país como referente de innovación turística en el Caribe.

La nueva herramienta digital funciona como un organizador inteligente de viajes que permite acceder de forma rápida y personalizada a información sobre hoteles, gastronomía, actividades, excursiones, playas, entretenimiento y experiencias en distintos destinos del país.

Con este lanzamiento, República Dominicana se convierte en el primer destino turístico del Caribe en implementar una plataforma de inteligencia artificial de esta magnitud enfocada exclusivamente en la planificación y personalización de viajes.

La herramienta ofrece una experiencia intuitiva y dinámica que adapta recomendaciones según los intereses, preferencias y presupuesto de cada visitante, integrando opciones para descubrir lugares emblemáticos como Punta Cana, Samaná, Puerto Plata, La Romana, Santo Domingo, Miches y Cabarete.

El ministro de Turismo, David Collado, destacó que esta iniciativa representa un paso importante dentro de la visión moderna e innovadora que impulsa el país en materia turística.

“Hoy República Dominicana vuelve a marcar un precedente en la región. No solo somos líderes en recuperación y crecimiento turístico, sino también en innovación. Esta plataforma coloca al viajero en el centro de la experiencia y demuestra que seguimos apostando a la tecnología para fortalecer nuestro posicionamiento internacional”, expresó.

La plataforma ya se encuentra disponible para usuarios y viajeros a través de www.godominicanrepublic.com