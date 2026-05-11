Santo Domingo.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, realizará este martes 12 de mayo “La Voz del Pueblo”, un espacio en el que conversa con la prensa sobre los principales problemas que afectan al país.

Fernández realiza “La Voz del Pueblo” periódicamente, para referirse a situaciones de alto impacto nacional y abordar temas de interés para la ciudadanía.

Durante anteriores sesiones se abordaron temas como la inseguridad ciudadana, la deuda pública, los constantes préstamos y el alto costo de la vida, entre otros.

Desde “La Voz del Pueblo”, Fernández dio a conocer el escándalo de corrupción del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), caso que derivó en el sometimiento a la justicia y arresto de varias personas.

De igual manera, en otra entrega de “La Voz del Pueblo”, Fernández presentó al país las irregularidades concernientes a la extensión del contrato entre Aerodom y el Estado dominicano, mediante el cual se recibieron 775 millones de dólares por adelantado, recursos que fueron gastados sin que las obras previstas fueran ejecutadas.

En esta ocasión, “La Voz del Pueblo” volverá a realizarse este martes 12 de mayo, a las 11:00 a. m., desde la Casa del Pueblo Johnny Ventura, ubicada en la calle Benito Monción No. 253, sector Gascue, Distrito Nacional.

En este evento para la prensa, como en ediciones anteriores, el presidente de la Fuerza del Pueblo responderá preguntas e inquietudes de los periodistas presentes.