Casa Dominicana de Hazleton celebra su consolidación como voz de la comunidad latina

Hazleton, Pensilvania.-La Casa Dominicana de Hazleton, entidad comunitaria sin fines de lucro, fundada el 20 de agosto del año 2005, continúa consolidándose como una de las organizaciones más representativas y activas en favor de la comunidad dominicana y latina en general en esta ciudad del estado de Pensilvania.

La organización nació con el firme objetivo de orientar, acompañar y defender los intereses sociales, culturales y comunitarios de los inmigrantes dominicanos y latinos, convirtiéndo con el paso de los años en un referente de integración y servicio comunitario.

Uno de los hitos más importantes en su trayectoria ha sido el desarrollo y fortalecimiento del proyecto comunicacional La 94.5 FM, emisora latina que forma parte del Consorcio de Radio y Televisión Dominico-Americana, brazo comunicacional de la Casa Dominicana.

La entidad comunitaria es dirigida por el licenciado Víctor Pérez Balbuena, un reconocido líder dominicano, definido por muchos como un dirigente nato de mil batallas, por su incansable trabajo en favor de los derechos, la identidad y el bienestar de la comunidad latina en los Estados Unidos.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por el presidente de la Casa Dominicana de Hazleton, tras más de diez años de esfuerzos, gestiones y perseverancia, fue finalmente el año pasado cuando la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó de manera definitiva la licencia de transmisión de la emisora La 94.5 FM, marcando un antes y un después en la historia de la organización.

“Aquí estamos, es una realidad. Estamos aquí haciendo las labores, comunicando a la gente, sirviendo a la comunidad, transmitiéndole mensajes, manteniéndola informada y entusiasmada con una programación musical variada”, expresó el dirigente comunitario.

La 94.5 FM, se distingue por su concepto radial mixto, con un estilo clásico salpicado de lo moderno, combinando la transmisión tradicional por radio con transmisiones en vivo a través de plataformas digitales, lo que permite una mayor cercanía e interacción con su audiencia.

Con una programación que integra música clásica latina y propuestas musicales modernas, contenidos informativos y orientación comunitaria, La 94.5 FM, se ha convertido en una voz auténtica de la comunidad dominicana y latina de Hazleton, reafirmando el compromiso de la Casa Dominicana de seguir creciendo, comunicando y sirviendo como puente entre la cultura, la información y la identidad de los inmigrantes.

Con la Casa Dominicana y la 94.5 FM trabajando de la mano, Hazleton cuenta hoy con un centro cultural y comunicacional que articula actividades, servicios y contenidos en beneficio de la comunidad dominicana y latina. Charlas, campañas informativas, programas de orientación y espacios de participación comunitaria forman parte de la agenda que la organización impulsa desde esta nueva etapa.

La Casa Dominicana de Hazleton, ratifica así su misión de seguir siendo un espacio de unidad, comunicación y representación, fortaleciendo la presencia latina y dominicana en los Estados Unidos a través del trabajo comunitario y los medios de comunicación.

Por Luis Ramón López