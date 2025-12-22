Leonel Fernández presenta balance crítico del país en cierre de año 2025 del bloque Ganaremos

Santo Domingo.-El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, calificó el 2024 como “un año horrible para la República Dominicana”, al encabezar un encuentro de cierre de año del bloque Ganaremos, donde presentó un balance crítico de la situación nacional y denunció lo que definió como “la gran estafa a los pobres con SeNaSa”.

Durante su intervención, Fernández, advirtió que el escándalo de corrupción que afecta al Seguro Nacional de Salud constituye una estafa directa contra los sectores más vulnerables, al tratarse del seguro que protege a los pobres del país.

En ese contexto, señaló, que este caso marca negativamente el año político y social de la República Dominicana, profundizando la desconfianza ciudadana en las instituciones.

El líder opositor también denunció la desaceleración económica, el deterioro de los servicios públicos y el creciente malestar social ante el incumplimiento de expectativas. Afirmó que el gobierno del PRM ha perdido la confianza del pueblo dominicano y sostuvo que “no tiene forma de recuperarla” en el escenario actual.

Reafirmación del bloque Ganaremos

El acto fue organizado por José Francisco Peña Guaba, junto a las organizaciones aliadas que integran el bloque Ganaremos, con el objetivo de pasar balance al año político y trazar lineamientos de trabajo hacia el futuro.

En el encuentro se reafirmó la unidad de las fuerzas que conforman este espacio y su compromiso de construir una alternativa sólida de cara a las elecciones de 2028.

Fernández y los dirigentes presentes coincidieron en que la prioridad estratégica será la recuperación de la confianza del pueblo dominicano, mediante una propuesta centrada en la transparencia, la defensa de los recursos públicos y la protección de los sectores más pobres del país.

El bloque Ganaremos se proclamó listo para asumir ese reto y fortalecer el trabajo político y social en todo el territorio nacional.

Por Luis Ramón López