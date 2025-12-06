Ponen en circulación en Moca la novela “El Complot que Tumbo al Jefe” de Eduardo García Michel

Moca, Espaillat.-Ante una audiencia desbordante en el Teatro Don Bosco, fue puesta en circulación la novela histórica “El Complot que Tumbo al Jefe”, una obra que revive con rigor narrativo y visión sociopolítica uno de los episodios más trascendentales de la historia dominicana.

El acto contó con el patrocinio del Archivo General de la Nación y la tutela intelectual del economista y escritor Eduardo García Michel, autor de la obra.

La actividad reunió a destacadas autoridades municipales, personalidades del ámbito político, social y cultural de Moca, convirtiéndose en uno de los eventos literarios más significativos del año.

García Michel, acompañado de su esposa doña Eugenia de Michel, recibió un cálido reconocimiento por parte del Honorable Ayuntamiento Municipal de Moca, que le entregó una resolución de distinción por su valioso aporte a la memoria histórica del país.

El acto fue promovido por el Ayuntamiento de Moca y el Movimiento Interiorista del Ateneo Insular, presidido por el ensayista mocano Bruno Rosario Candelier, figura clave en la proyección cultural de la región.

Entre las personalidades presentes destacaron el exsenador, doctor José Rafael Vargas; Lourdes de la Maza, hija del héroe nacional Antonio de la Maza; el doctor Nelson Rodríguez; el profesor Rafael Suazo; el doctor Luis Díaz; el maestro Luis Ovalles; Jesús Rojas y su esposa Mayra; el pintor Félix Tejada; el reverendo padre Agustín Fernández; y Tavito Bencosme.

Asimismo, asistieron el alcalde del municipio, doctor Miguel Guarocuya Cabral; el regidor Janler Pérez; Luis Quezada; y Miriam Jiménez, secretaria del Ayuntamiento de Moca.

La puesta en circulación de El Complot que Tumbo al Jefe, no solo enriqueció la agenda cultural del municipio, sino que reafirmó el compromiso de Moca, con la preservación y difusión de su rica tradición histórica y literaria.

Por Luis Ramón López