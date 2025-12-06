Iberia crea un puente entre América Latina y China con un acuerdo de código compartido

Iberia y China Southern Airlines han firmado en Madrid un acuerdo de código compartido que refuerza la conectividad entre China, Europa y Latinoamérica.

La nueva ruta directa entre Guangzhou–Madrid, operada por China Southern, será el eje sobre el que se articula esta cooperación.

Gracias a este vuelo y a la colaboración de ambas compañías, los clientes de Iberia en América Latina podrán conectar con las principales ciudades chinas a través de Guangzhou, mientras que los pasajeros procedentes de China podrán acceder a la amplia red de Iberia en España, Europa y Latinoamérica, consolidando la posición de Madrid como plataforma global de conexiones.

Con este acuerdo, Iberia añadirá su código (IB) al vuelo de China Southern entre Guangzhou y Madrid, así como a destinos en las principales ciudades del país chino. Por su parte, el código de China Southern (CZ) se comercializará, en conexión con sus servicios a Madrid, en la mayoría de los destinos nacionales de Iberia y en varias ciudades de América Latina.

Los vuelos en código compartido de Iberia con China Southern operaran tres veces a la semana uniendo Madrid y Guangzhou los martes, los jueves y los sábados.

“Esta alianza es un paso decisivo en nuestra estrategia de crecimiento internacional. Refuerza la posición de Madrid como hub intercontinental y consolida el papel de Iberia como puente natural entre Europa, Asia y Latinoamérica”, afirmó María Jesús López Solás, directora Comercial, Desarrollo de Red y Alianzas de Iberia.

“Este acuerdo se suma a nuestros vuelos a Tokio y Doha y reflejan nuestra firme apuesta por Asia, ofreciendo más opciones y una experiencia de viaje que responda a las exigencias de un mercado cada vez más global y competitivo”, agrega.

Iberia en Asia

España, por su situación geográfica, es la puerta natural para conectar Latinoamérica con Europa, Oriente Medio y Asia. Iberia consolida su presencia en el continente asiático con una red que combina rutas propias y alianzas estratégicas. Opera un vuelo diario a Doha, que se complementa con hasta tres frecuencias diarias de Qatar Airways en la misma ruta, y cuatro vuelos semanales a Tokio, reforzando su posición en mercados clave del continente.

Con el vuelo a Doha, Iberia se integró en el mayor acuerdo de negocio conjunto de aerolíneas del mundo, creado por Qatar Airways y British Airways, que abarca más de 60 países y permite a los clientes conectar con más de 200 destinos en Asia, Oriente Medio y África.

Iberia y Qatar Airways ofrecen conjuntamente hasta cuatro frecuencias diarias entre Madrid y Doha, mejorando sensiblemente la conectividad entre la Península Ibérica y los principales mercados de Oriente Medio, África, Asia y Australia.

El acuerdo con China Southern se suma a esta estrategia y refuerza la propuesta de Iberia como actor clave en la conectividad intercontinental, consolidando a Madrid como uno de los principales hubs globales y fortaleciendo el papel de Iberia como puente entre Europa, Asia y Latinoamérica.

Desde Madrid, los clientes que deseen continuar su viaje con Iberia pueden conectar con 18 destinos en 16 países de Latinoamérica, 10 destinos directos en Estados Unidos y 46 destinos en España, lo que convierte a la capital española en una plataforma única para viajar entre tres continentes.

Plan de Vuelo 2030: conectividad global como objetivo estratégico

El refuerzo de la conectividad intercontinental es uno de los pilares del Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta estratégica de Iberia para la próxima década. Este plan contempla una inversión de 6.000 millones de euros destinada a renovar y ampliar la flota —de 48 a 70 aviones de largo radio—, digitalizar los servicios, mejorar la experiencia del cliente y consolidar la conectividad entre Europa, América y Asia.

En este marco, Iberia ha inaugurado recientemente nuevas rutas de largo radio, como Orlando, Recife y Fortaleza, y en 2026 incorporará destinos como Monterrey y Toronto, ampliando su alcance en mercados estratégicos. El acuerdo con China Southern se integra en esta visión y refuerza el papel de Iberia como actor clave en la conectividad global, posicionando a Madrid como uno de los principales hubs intercontinentales.