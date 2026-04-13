Peralta Romero dictará conferencia sobre supuesta segunda parte de Don Quijote de la Mancha

El director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), el escritor Rafael Peralta Romero, dictará la conferencia “De los desquites de Cervantes contra el tal Avellaneda, fingido autor de una falsa segunda parte de Don Quijote de la Mancha”.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 22 de abril, a partir de las once de la mañana, en la sala Aída Cartagena Portalatín.

La conferencia se llevará a cabo en el marco de la celebración del Día del Libro, la Biblioteca, del Bibliotecario Dominicano y el fallecimiento de Miguel de Cervantes y Saavedra.

Cervantes y Saavedra nació el 27 de septiembre de 1547, en Alcalá de Henares, y falleció en Madrid, España, el 22 de abril de 1616.

La celebración del Día del Libro, la Biblioteca y el Bibliotecario coincide con la fecha del fallecimiento del autor de Don Quijote de la Mancha.

A la conferencia que dictará Peralta Romero, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, han sido invitados escritores, intelectuales, colaboradores de la BNPHU y funcionarios públicos.