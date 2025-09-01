Fuerza del Pueblo enfrenta descontento en el exterior por exclusión en votaciones Dirección Política

Santo Domingo.- Un gran disgusto y desconcierto se ha generado entre los miembros de la Dirección Central (DC) del partido Fuerza del Pueblo (FP) en el exterior después que se diera a conocer la decisión de la Comisión Electoral de esa entidad política, que establece que ellos solo podrán inscribirse, pero no podrán votar en el proceso interno para elegir a una parte de los nuevos miembros de la Dirección Política (DP) de esa entidad.

La información fue suministrada a este redactor por varias fuentes de entera credibilidad en un documento de prensa en el que aseguran la existencia de un amplio descontento y escepticismo no solo en el país, sino en el exterior por la exclusión de los miembros de la DC en las votaciones que se llevarán a cabo para escoger a quienes serán los nuevos integrantes de la Dirección Política de la FP.

“Nosotros hasta ahora reconocemos que el Congreso Manolo Tavárez Justo ha venido desarrollándose de forma exitosa, pero como dice el refrán: “No es como comienza sino como termina”, expresaron a este redactor.

Dijeron que al parecer se han producido algunas diferencias entre los integrantes de la Comisión Electoral en relación a cuál debería ser la mejor forma a implementar en el exterior para garantizar el éxito de las elecciones para la escogencia de los miembros de la Dirección Política, pero que aún permanece la traba antidemocrática de no votar.

“Si ellos no son capaces de ponerse de acuerdo ante de la salida al exterior del expresidente Leonel Fernández, que está programada para mediado del próximo mes, las elecciones en vez de fortalecer al partido provocarán innumerables inconformidades y mortificaciones que podrían afectar la credibilidad del proceso electoral interno y la institucionalidad partidaria”, manifestaron.

“Si esas elecciones se dan con impedimento a votar para los miembros de la Dirección Central del exterior nuestra organización estaría corriendo un gran riesgo de que este evento electoral se vea como algo muy precipitado que no llenó las expectativas. Esto evidentemente trascendería al seno de la sociedad de manera negativa para el partido en las elecciones nacionales del 2028”, destacaron.

Según explicaron, son muchos los que consideran que negar la participación del exterior en las votaciones para escoger la parte faltante a la Dirección Política es violar los aprestos constitucionales cuando en realidad ese evento no implicaría ninguna complejidad del proceso, ya que la cantidad de electores anda apenas entre 1000 a 1200 personas.

“La realidad es que en este momento ya hay más de 200 personas que sienten la necesidad de tener un margen para sus aspiraciones, aunque la verdad es que todo va a depender de la modalidad impuesta por la Comisión Electoral”, indicaron.

“Nosotros los del exterior no podemos solamente ser pieza clave para cuando el partido necesite finanzas para el crecimiento orgánico y electoral. Tenemos que tener iguales oportunidades que los demás organismos”, afirmaron.

Cuestionaron que se les haya impedido votar de forma local, territorial y nacional para elegir en esas elecciones a los miembros de la Dirección Política, sino también para apoyar al presidente, vicepresidente y al secretario general, lo que resulta injusto, violatorio y anticonstitucional.

Dejaron saber su inconformidad y acentuaron su decisión de ir al Tribunal Electoral a reclamar su derecho y oportunidad de elegir y ser elegido si se le excluye de votar en las elecciones para escoger los faltantes a la DP.

Aclararon que el alegato de dificultades para crear un escenario electoral en el exterior no es correcto porque se trata de una población votante muy reducida unos 200 participantes divididos en varias circunscripciones siendo el estado de Nueva York el de más electores con un 80%, razón suficiente para exigir que esta ciudad tenga la oportunidad de votar una vez se ordene un centro de votación.

Señalaron que en todo caso si se les permite votar sería necesario que las elecciones estén dirigidas por una comisión mixta tanto de integrantes del partido en la República Dominicana y de la Junta Central Electoral.

Lo mismo exigieron para Florida y Madrid al contar con el 80% de los votantes y en la seguridad de que en esas votaciones se registraría una participación de un 85% de todos los miembros de la Dirección Central que están en esas demarcaciones.

“Es necesario y vital que el exterior se tome en cuenta en estas elecciones, ya que no se puede impedir que los dominicanos voten, porque de lo contrario podría acontecer lo que pasó con la elección virtual para escoger a las veinte mujeres a la Dirección Política, que a mitad de camino se interrumpió el proceso electoral votando solamente un 20%”, agregaron.

Puntualizaron que de no permitirse que los del exterior voten se podría instaurar un mal precedente al igual o peor que la elección de las veinte mujeres a la DP y eso no sería positivo de cara a las elecciones del 2028.

Por Francis Pérez