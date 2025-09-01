Fundación Manos Arrugadas y AFP Popular clausuran curso de tecnología para adultos mayores

La Fundación Manos Arrugadas, en colaboración con AFP Popular, clausuró el pasado martes el curso de computación básica, redes sociales y comunicación digital dirigido a adultos mayores, como parte del Plan de Longevidad Activa, Productiva y de Bienestar Humano que desarrolla en 2025.

El objetivo de los cursos “Un Nuevo Mundo”, impulsados por ambas instituciones, es brindar herramientas que permitan a las personas mayores de 65 años aprovechar su longevidad para vivir con mayor integración social, autonomía y calidad de vida.

Durante el acto de clausura, el grupo de participantes recibió los certificados que avalan su formación en el uso básico de computadoras, capacitándolos para desenvolverse con independencia en actividades que requieren habilidades digitales.

Gianni Paulino, presidenta de la Fundación Manos Arrugadas, agradeció a AFP Popular por su genuino interés en fomentar la independencia, la conexión social, la estimulación mental y el bienestar de los adultos mayores, ofreciéndoles conocimientos tecnológicos que fortalecen su autonomía y seguridad.

Por su parte, Adela Báez Besi, vicepresidenta del Área de Negocios de AFP Popular, destacó que el manejo de la tecnología y la conectividad digital es hoy imperativo para que los adultos mayores puedan mantenerse en contacto con sus familias, realizar compras desde casa, acceder a información de salud, participar en procesos de aprendizaje en línea y disfrutar de entretenimiento.

“Todo ello contribuye a reducir el aislamiento y mejorar su bienestar en esta etapa de la vida”.

El curso fue impartido por Joan Mercedes Suárez, quien motivó a los participantes a aprovechar las aplicaciones y herramientas digitales disponibles, promoviendo su uso como vía para evitar la dependencia en la vida cotidiana.

Durante la jornada, Gianni Paulino también alertó sobre los riesgos de fraudes cibernéticos que pueden afectar a los adultos mayores por exceso de confianza o desconocimiento.

Recomendó mantenerse capacitados en el uso de tecnologías, ser cautelosos al descargar archivos o hacer clic en enlaces desconocidos, verificar la autenticidad de los sitios web antes de ingresar información personal y utilizar medidas de seguridad como la autenticación de doble factor.

En los cursos “Un Nuevo Mundo para Adultos Mayores” participaron voluntarios de AFP Popular, así como estudiantes del Colegio Lux Mundi, quienes brindaron apoyo a los adultos mayores durante su proceso de aprendizaje.

La entrega de certificados estuvo a cargo de representantes de AFP Popular y la Fundación Manos Arrugadas. Al finalizar el acto, se escucharon palabras de agradecimiento por parte de los participantes, seguido de un brindis para compartir y celebrar los logros alcanzados.