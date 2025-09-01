Identifican a los seis fallecidos del accidente en La Ceiba

La Altagracia, RD. – Las autoridades identificaron este domingo a las seis personas que perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido la noche del sábado en el sector La Ceiba del Salado, cuando un camión recolector de basura impactó por detrás a una camioneta en la carretera La Otra Banda – Macao.

Las víctimas mortales fueron Rosalva Yanairis Castro Yan, Ingrid Yan Batiste (36 años), Milenor Yan (50 años), Yousekan Yan Rimpel (19 años), Jael Lauf (35 años), Estefani Guraud (33 años) y una adolescente de 13 años, cuyo nombre se desconoce hasta el momento.

Además, otras 14 personas resultaron heridas, entre ellas siete adultos y cinco menores de edad. Tres de los lesionados permanecen en estado crítico, según reportes médicos preliminares.

El conductor del camión, identificado como José Laurencio Severino, de 47 años, fue detenido para fines de investigación. De acuerdo al acta policial, Severino habría dado positivo a la prueba de alcoholímetro con un nivel de 0.42 grados, muy por encima de lo normal, que es de 0.0.

Testigos afirman que el camión circulaba a alta velocidad al momento del impacto, y que la camioneta transportaba a las víctimas tanto en la parte delantera como en la trasera.

En un comunicado emitido por la alcaldía de Verón, se aclaró que el vehículo involucrado no pertenece al cabildo, sino presuntamente a una empresa privada cuyo nombre no fue revelado.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.