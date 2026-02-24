Policía Nacional y Axon gradúan 40 instructores policiales en uso de dispositivo Taser

Santo Domingo.- La Policía Nacional en coordinación con la empresa Axon Enterprise graduó a 40 instructores policiales, nacionales e internacionales, certificados para entrenar en el uso de dispositivos Taser, fortaleciendo las capacidades operativas y los estándares de formación en el empleo de herramientas de control electrónico.

El acto de clausura se llevó a cabo en el salón de eventos académicos de la Escuela de Formación Policial Campus Gaspar Hernández, donde los participantes culminaron el curso Master Instructor de Taser.

En esta capacitación especializada participaron 38 miembros de la Policía Nacional, cuatro de la Policía Nacional de Panamá y dos representantes de la Policía Federal de Argentina, consolidando un espacio de intercambio internacional de buenas prácticas y fortalecimiento profesional en el uso de dispositivos de control electrónico.

Autoridades presentes

La ceremonia contó con la presencia de destacadas autoridades civiles, policiales y militares.

En representación de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, asistió el viceministro de Seguridad e Interior, Edwin Feliz Brito. En representación del director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, estuvo el subdirector general de la institución, general Juan Hilario Guzmán Badia.

Asimismo, se destacó la presencia del mayor general, Francisco Antonio Ovalles Pichardo, ERD., en calidad de miembro de la Junta Directiva del IPES, en representación de la presidenta de esa organización, Mukien Adriana Sang Ben; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, general (R) Luis Ernesto Rodríguez Hernández; y la rectora interina del IPES, coronel Aida María Valdez Liranzo.

También estuvieron presentes la directora de la Escuela de Entrenamiento Policial de Hatillo San Cristóbal, coronel Alexandra Familia Acevedo; la encargada de Operaciones y Logística del grupo de entrenamientos para Latinoamérica de AXON, Stephanie Bonilla; los vicerrectores del IPES, directores de escuelas, coordinadores académicos y los instructores internacionales que tuvieron a su cargo la docencia del curso.

Durante la entrega de certificados a los graduandos, se otorgó un reconocimiento especial a la raso Miguelmi Mercedes Plasencia Roque, quien destacó por su alto rendimiento, actitud de servicio, demostrada confianza y liderazgo excepcional durante todo el curso Master Instructor de Taser. Este homenaje resaltó el compromiso y la excelencia de los participantes en la formación profesional policial.

Instructores listos para enseñar

Como instructores recién graduados, los participantes están preparados para enseñar y multiplicar sus conocimientos. En este sentido, el subdirector general de la Policía Nacional, general Guzmán Badia, los exhortó a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso en el desempeño de sus funciones, así como a convertirse en entes multiplicadores, transmitiendo su experiencia y habilidades a otros miembros de la institución para fortalecer la formación y la profesionalización policial.

De su lado, la rectora interina del IPES, coronel Aida Valdez Liranzo en su alocución destacó que este curso Master Instructor de Taser, ha fortalecido las competencias académicas y técnicas de los participantes, y con este la Policía Nacional reafirma su compromiso con la profesionalización institucional, la legalidad, así como, el uso legítimo y proporcional de la fuerza.

“Dentro de los contenidos de la formación estuvieron presentes la introducción a los diferentes modelos del dispositivo de electricidad conductiva, el desarrollo avanzado de los estudiantes en el principio de adquisición, retención y transferencia de habilidades” subrayó.

En la ceremonia de cierre del curso, se realizó también la entrega de certificaciones a los instructores de Axon, en reconocimiento a su participación activa y contribución al desarrollo del programa Master Instructor de Taser, destacando su compromiso con la capacitación profesional y la transferencia de conocimientos a los miembros de la Policía Nacional y a otros participantes internacionales.

Finalmente, la encargada de Operaciones y Logística del grupo de entrenamiento para Latinoamérica de Axon, Stephanie Bonilla, al tomar la palabra de contextualización agradeció la confianza de la Policía Nacional y resaltar la importancia de la colaboración en la formación de instructores certificados en Taser.