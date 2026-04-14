Estados Unidos e Irán podrían retomar negociaciones en los próximos dos días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este martes en una entrevista con el New York Post que las conversaciones con Irán podrían reanudarse en los próximos dos días en Pakistán.

Sin embargo, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, responsabilizó a Washington de la falta de avances en la última ronda de negociaciones, al considerar “excesivas” sus demandas y acusar a la administración estadounidense de actuar con mala voluntad. Pezeshkian advirtió además que las amenazas de Trump solo contribuirán a agravar la crisis.

En paralelo, el secretario general de la ONU, António Guterres, se pronunció desde Nueva York sobre la situación en Oriente Próximo. Señaló que es “muy probable” que las negociaciones entre EE UU e Irán se reanuden y reiteró que no existe solución militar para la crisis.

“Deben reanudarse las negociaciones serias. El alto el fuego debe preservarse y los derechos de navegación internacional, incluidos los del estrecho de Ormuz, deben ser respetados por todas las partes”, afirmó.

España y otros 17 países piden la inclusión de Líbano en el alto el fuego

Por otro lado, España y otros 17 países emitieron un comunicado conjunto en el que reclaman la inclusión de Líbano en el alto el fuego vigente, como parte de un esfuerzo por reducir las tensiones regionales.

El texto condena los ataques de Hezbolá contra Israel, los bombardeos israelíes sobre territorio libanés y las agresiones contra miembros de la misión de paz de la ONU (Unifil), que han dejado tres fallecidos en los últimos días.

Los países firmantes del comunicado son: Australia, Bélgica, Croacia, Chipre, Dinamarca, España, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Reino Unido, Países Bajos, Portugal y Suecia.