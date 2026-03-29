Exigen al presidente Luis Abinader frenar cierre de entrada histórica a Juan López

Moca, Espaillat.-La población de los distritos municipales de Juan López, Villa Trina y zonas aledañas, protagonizó este domingo 29 de marzo, una multitudinaria manifestación en rechazo a las pretensiones de cerrar la principal y centenaria vía de acceso que comunica a estas comunidades.

La protesta fue encabezada por el sacerdote Rogelio Cruz, junto a representantes de distintas organizaciones sociales, choferil, comunitarias y sectores productivos, quienes denunciaron que la medida afectaría gravemente la movilidad, la economía local y la calidad de vida de miles de sus residentes.

Los manifestantes calificaron como un “disparate” el diseño actual de las salidas contempladas en la circunvalación del tramo Estancia Nueva-Villa Trina, alegando que, en lugar de mejorar el tránsito, la obra aislaría comunidades históricamente conectadas por esta vía.

Durante la jornada, los comunitarios portaron pancartas y consignas exigiendo la intervención del presidente Luis Abinader, a quien solicitaron detener de inmediato la ejecución del proyecto en su forma actual y ordenar un rediseño que garantice la conectividad y el desarrollo equitativo de la zona.

“El cierre de esta entrada no solo es un error técnico, es un golpe directo a nuestras comunidades”, expresaron voceros del movimiento, al tiempo que reiteraron que la vía en cuestión ha servido por más de un siglo como eje de comunicación y desarrollo.

Las organizaciones convocantes advirtieron que continuarán las acciones de protesta hasta lograr que las autoridades escuchen sus demandas y se adopten soluciones que no perjudiquen a la población.

La manifestación transcurrió de manera pacífica, pero con un firme llamado a la revisión urgente del proyecto vial en la circunvalación de Moca.

El partido Fuerza del Pueblo (FP), el MPD, Los Peregrinos y otras organizaciones políticas, sociales y comunitarias, respaldan la exigencia de los pobladores e instituciones de los distritos municipales de Villa Trina y Juan López, que sobre el cierre que se pretende de su icónica e histórica entrada a esas comunidades en la salida de la circunvalación Moca, Cruce de Chero.

Exigen al presidente Luis Abinader, a atender su justo reclamo, ya que se quiere aislar a los hombres y mujeres de estos laborioso y productivo distritos municipales, lo cual sería una tentación a la convivencia pacífica que los caracteriza.

Por Luis Ramón López