Alcalde de Veragua pide declarar en estado de emergencia zona costera de Espaillat

Veragua, Espaillat.-El alcalde del distrito municipal de Veragua, Luis Canela, solicitó al Gobierno declarar en estado de emergencia la zona costera de la provincia Espaillat, debido a las severas inundaciones provocadas por las lluvias registradas entre el martes y este miércoles en gran parte del Cibao Central.

Canela explicó que la situación es crítica en Veragua, donde numerosas viviendas han resultado anegadas y varias comunidades presentan dificultades de acceso por el desbordamiento de ríos y cañadas. Indicó que el distrito municipal está viviendo momentos difíciles, con familias afectadas y pérdidas materiales considerables.

El llamado incluye también a los municipios y comunidades de Jamao al Norte, Jobo Arriba, Villa Magante, Sabanera de Jasica y otras zonas del litoral costero pertenecientes a Gaspar Hernández, donde la población enfrenta serias complicaciones producto de las inundaciones.

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas han causado el derrumbe de varias viviendas e inundaciones en Gaspar Hernández. El desborde del río Joba ha agravado la situación, afectando numerosas familias y generando preocupación entre los residentes.

“El impacto de estas lluvias ha superado la capacidad de respuesta local. Necesitamos el respaldo inmediato del Gobierno para asistir a las familias afectadas, rehabilitar caminos vecinales y restablecer la normalidad en nuestras comunidades”, expresó el alcalde.

Las precipitaciones han provocado el desbordamiento de afluentes en toda la franja costera, afectando infraestructuras, actividades agrícolas y el tránsito vehicular, mientras los organismos de socorro permanecen en estado de alerta y realizan evaluaciones de daños.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y exhortaron a la población a mantenerse en lugares seguros, evitar cruzar ríos crecidos y mantenerse atentos a los boletines oficiales.

Por Luis Ramón López