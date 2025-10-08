Realizan 5ta. Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Santo Domingo

Santo Domingo.-Ediciones Toral y LeaRD, entidades que promueven por cinco años consecutivos, la lectura desde la edad temprana, realizan con éxito la quinta edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Santo Domingo (FEILIJ 2025), que se desarrolla en Ágora Mall desde el martes 7 al domingo 12 de octubre.

Director de la FEILIJ 2025 llama a crear alianza público-privada que permitan maximizar los recursos disponibles para el fomento de la lectura, la cultura y la educación

Los libros, cuentacuentos, obras de teatro y conferencias vuelven a llenar los pasillos del primer nivel de Ágora Mall, con la inauguración de la quinta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Santo Domingo 2025 (FEILIJ 2025).

Este evento cultural que estimula la economía local, por 5to año consecutivo y que además, promueve la lectura, el turismo cultural, genera oportunidades de negocios, de empleo y contribuye al desarrollo educativo y social de la comunidad, ofrece hasta el domingo 12 de octubre múltiples actividades para fomentar la lectura.

Durante las palabras de apertura, el organizador y director de Ediciones Toral y LeaRD, Dr. Juan Carlos Toral, resaltó que el país se encuentra en el umbral de una nueva era para la literatura infantil y juvenil, una era que promete renovar y fortalecer el vínculo entre los libros y las nuevas generaciones.

“La importancia de la lectura en la formación de las próximas generaciones no puede ser subestimada. Estudios muestran que los niños que leen por placer desde una edad temprana no sólo desarrollan un mayor vocabulario y habilidades lingüísticas, sino que permite cultivar ciudadanos más informados, críticos y compasivos”, dijo.

De acuerdo con Toral, es imprescindible crear mecanismos de colaboración y alianzas estratégicas, a través de proyectos de colaboración entre el sector público y privado, que permitan maximizar los recursos disponibles para el fomento de la lectura, la cultura y la educación.

Durante la Feria, que se desarrolla de forma gratuita desde las 10:00 a.m a las 8:00 p.m, los participantes podrán tener acceso a actividades relacionadas con la ciencia, así como la presencia de escritores, ilustradores y editoriales de la República Dominicana.

La feria cuenta con la colaboración de UNIBE para el inicio de conferencias académicas para profesores, psicólogos, especialistas en literatura infantil y juvenil. Estas conferencias se llevarán a cabo los jueves y viernes en hora de la tarde en el salón de acto de la universidad.

Asimismo, con la participación de la representante de varias empresas aliadas a la lectura, así como la representante de Ágora Mall, Rocío Sánchez, entre otros.

Este año, el evento es patrocinado por Milex Kínder Gold como patrocinador oficial, otros patrocinadores: Banco Popular, Laboratorio de Referencia, Cuesta Libros, Humanos, Seguros, IBBY, Centro de Cirugía Ambulatoria MedicalNET, CCA, La Nacional, Grupo de Otorrino Dr De Jesús, MedPediatrica y Neopediatrica.