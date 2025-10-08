INFOTEP pone a disposición de comunicadores e investigadores observatorio de la formación

Santo Domingo. – En el marco de la conmemoración de su 45 aniversario, el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP) pone a disposición de periodistas, comunicadores, investigadores, directores de medios impresos, digitales y televisivos, así como de hacedores de opinión y comentaristas, el Observatorio de la Formación Técnico-Profesional (FTP).

Se trata de una plataforma moderna, interactiva y permanentemente actualizada que permite acceder a información detallada sobre la formación técnico-profesional en la República Dominicana.

Esta iniciativa se inscribe dentro de las acciones que el INFOTEP desarrolla para fortalecer la transparencia, la innovación y la generación de conocimiento, pilares que han acompañado a la institución durante sus 45 años de servicio al país, impulsando el desarrollo de competencias, la productividad y la empleabilidad en todos los sectores productivos.

El Observatorio FTP funciona como un mecanismo de consulta confiable, que pone a disposición de los profesionales de la comunicación datos estadísticos sobre la situación y las tendencias del mercado laboral, facilitando la identificación de cambios y la evolución de los distintos sectores económicos.

A través de esta herramienta, los periodistas, comunicadores e investigadores pueden acceder a información actualizada y validada, que respalda sus análisis, reportajes, artículos y contenidos informativos sobre la realidad de la formación técnico-profesional y su impacto en el desarrollo nacional.

Entre los datos disponibles se encuentran estadísticas de la formación técnico-profesional a nivel nacional, información sobre el mercado laboral por sectores y ocupaciones, estadísticas, datos institucionales, programas de capacitación, certificados de competencias laborales, así como el servicio de empleo y publicaciones especializadas, convirtiéndose en una fuente integral para el estudio y la difusión de la formación técnico-profesional.

El Observatorio FTP constituye una base sólida para la elaboración de reportajes, análisis, notas y contenidos informativos, permitiendo a los comunicadores respaldar sus trabajos con información veraz, actualizada y confiable.

Para acceder al Observatorio, los usuarios deben ingresar al menú principal del portal de INFOTEP, seleccionar la opción “Sistemas en línea” y luego Observatorio FTP, o ingresar directamente a la dirección: https://observatorio.infotep.gob.do/.

Con esta acción, el INFOTEP reafirma su compromiso con la comunicación efectiva, la transparencia y la difusión de información clave sobre la formación técnico-profesional, como parte de una visión institucional que, durante 45 años, ha contribuido al fortalecimiento del capital humano, la productividad y la competitividad del país.