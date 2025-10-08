Víctor Pavón participa en entrega de certificados de diplomado impartido en Washington

Washington DC.- Atendiendo a una invitación del Centro de Educación Integral del Exterior (CESUDEX), el empresario y alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo, Víctor Pavón participó como invitado de honor en la 12va entrega de certificados a estudiantes dominicanos que participaron en el diplomado sobre Relaciones Internacionales, impartido por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo.

Víctor Pavón, agradeció la invitación y dijo que su presencia en ese evento constituye un gesto de reconocimiento al liderazgo político del país, por parte de CESUDEX.

“La visita a Washington DC fue una experiencia enriquecedora que fortalece el vínculo diplomático y me permitió hablar de temas estratégicos para la República Dominicana”, destacó.

El también líder del Movimiento Unidad, Renovación y Orden (Muro) aprovechó la ocasión para dialogar con la Embajada dominicana ante Washington DC, María Isabel Castillo Báez, y a su vez, con la representante de la República Dominicana en la Organización de Estados Americanos (OEA), Mayerlyn Cordero Díaz.

Con la primera Pavón conversó sobre la posibilidad de un mayor acercamiento a la diáspora de los diferentes consulados dominicanos establecidos en los EE.UU., con el objetivo de hacerlos más accesibles a los dominicanos.

Mientras que con Mayerlyn Cordero, representante dominicana en la OEA, el político dominicano dialogó sobre los problemas que se generan en el hemisferio, especialmente los que tienen que ver con la inmigración ilegal haitiana a RD.

De su lado, Mayerlyn dijo estar concentrada en este momento en la cumbre que se realizará el mes próximo en Punta Cana, Santo Domingo, en la cual se abordarán temas como el sugerido por Pavón.

La visita transcurrió en la sede principal de la OEA, un emblemático edificio situado en la esquina de 17th Street y Constitution Avenue, en el cual se realizan importantes decisiones hemisféricas en materia de cooperación política y social entre los países americanos.

El recorrido culminó en la prestigiosa Universidad de Georgetown, la institución católica más antigua de Estados Unidos, reconocida por su excelente nivel académico y su contribución a la formación de líderes y diplomáticos.

Esta combinación de encuentros en la embajada, la OEA y Georgetown, ofreció una experiencia completa de diplomacia, política internacional y educación superior en Washington.