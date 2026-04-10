Sistema frontal y vaguada provocarán fuertes aguaceros durante el fin de semana

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó este viernes que un activo sistema frontal, en combinación con una vaguada, provocará acumulados significativos de lluvias en gran parte del territorio nacional durante este fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

Durante una rueda de prensa ofrecida en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Ceballos explicó que para las próximas 24 a 48 horas se esperan acumulados de lluvias entre 100 y 125 milímetros, producto de la interacción entre la vaguada y el sistema frontal que estará incidiendo sobre las condiciones atmosféricas del país.

Indicó que, de acuerdo con los modelos meteorológicos, en un período de 72 a 120 horas podrían registrarse acumulados más elevados, entre 150 y 200 milímetros, aunque no se descarta que en zonas aisladas se superen esas cifras. Esta situación incrementa el riesgo de inundaciones tanto urbanas como rurales, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Para este sábado, la funcionaria señaló que la cercanía del sistema frontal, la vaguada asociada y la abundante humedad transportada por el viento del noreste favorecerán la ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, posibles granizadas y ráfagas de viento, condiciones que podrían extenderse durante todo el día.

Estas precipitaciones afectarán principalmente la costa caribeña, incluyendo el Gran Santo Domingo, y se extenderán hacia las provincias Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Espaillat y Hermanas Mirabal, así como otras localidades del Cibao, la Cordillera Central, la zona fronteriza y el suroeste del país.

Ceballos explicó que para el domingo y el lunes se prevé que el sistema frontal permanezca estacionario al norte del país, sobre aguas del océano Atlántico. No obstante, el viento moderado del este-noreste continuará transportando humedad, mientras la vaguada seguirá incidiendo en distintos niveles de la tropósfera, manteniendo un ambiente marcadamente inestable.

Estas condiciones generarán lluvias dispersas durante la mañana en regiones del sureste, noreste y norte, que se intensificarán conforme avance el día, dando lugar a aguaceros más frecuentes y fuertes en horas de la tarde y la noche.

La directora del Indomet reiteró que hasta el martes los acumulados de precipitaciones podrían alcanzar hasta 250 milímetros en algunas zonas del país. Añadió que, aunque para el miércoles se espera una disminución gradual de las lluvias, la inestabilidad atmosférica persistirá, ya que el sistema comenzará a desplazarse lentamente hacia Puerto Rico y las Antillas Menores.

Finalmente, Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a las posibles modificaciones en los niveles de alerta y aviso, ante el elevado riesgo de inundaciones repentinas y crecidas de cuerpos de agua.