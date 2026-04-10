Festival de Cortometrajes KINETIQ presenta su primera edición y abre convocatoria

Impulsado por Cinéate, celebrará su primera edición del 19 al 21 de junio en Casa de Teatro

Santo Domingo.-El Festival de Cortometrajes KINETIQ presentó los detalles de su primera edición, que se celebrará del 19 al 21 de junio de 2026 en Casa de Teatro, en la Ciudad Colonial.

El festival, dirigido por Taína Rodríguez, nace como una plataforma independiente dedicada a descubrir, premiar y visibilizar el talento joven, sumándose a una industria cinematográfica dominicana fortalecida, activa y en permanente evolución.

KINETIQ busca abrir nuevas oportunidades para realizadores emergentes, promover el cortometraje como punto de encuentro y conectar a cineastas en distintas etapas de su desarrollo con audiencias, instituciones y aliados del sector.

“KINETIQ representa una visión clara: crear una plataforma independiente donde el cortometraje y el talento joven tengan visibilidad, impulso y proyección dentro de la industria”, expresó Rodríguez.

La convocatoria está abierta y dirigida a jóvenes en distintas etapas de su camino creativo: desde quienes están en formación hasta quienes ya egresaron y continúan construyendo una voz propia dentro del audiovisual, así como creadores que buscan una plataforma para mostrar su trabajo y seguir creciendo.

Durante tres días, KINETIQ desarrollará una programación concebida para combinar formación, exhibición e intercambio. El festival incluirá actividades formativas en las mañanas y proyecciones en las tardes-noches, con una propuesta orientada a seguir aportando al fortalecimiento del cine emergente y al diálogo entre distintas miradas del audiovisual.

Los interesados podrán postular sus obras en las categorías de cortometraje internacional de ficción; cortometraje dominicano de ficción, animación y documental; cortometraje dominicano de estudiantes de cine y audiovisual; y cortometraje dominicano preuniversitario.

Durante la actividad, Tanya Valette, presidenta de ADECAM, destacó que “iniciativas como KINETIQ son fundamentales para el crecimiento del sector audiovisual y generan oportunidades reales de formación, visibilidad y proyección para los nuevos talentos”.

La edición cuenta con el respaldo de aliados del sector como la Dirección General de Cine (DGCINE), la Asociación Dominicana de Escuelas de Cine, Comunicación Audiovisual y Multimedia (ADECAM), Larimar Films, Casa de Teatro y Rufiosa.

La convocatoria estará abierta hasta el 7 de mayo y podrán aplicar a través de www.kinetiqshorts.com.