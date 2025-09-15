Cinéate Podcast: donde el cine y la comunicación se encuentran

Santo Domingo, RD. – Cinéate Podcast, creado por la comunicadora Taina Rodríguez a través de su agencia Cinéate, se consolida como un espacio imprescindible para quienes desean entender la industria del cine y la forma en que las películas conectan con su audiencia.

Con 14 episodios disponibles en Spotify, Apple Podcasts y YouTube, este proyecto se ha convertido en un punto de encuentro entre el cine y la comunicación.

Más que entrevistas, Cinéate Podcast ofrece un formato dinámico y educativo que mezcla estrategias, herramientas y experiencias detrás de cámaras. Los episodios, de entre 5 y 30 minutos, abordan temas como:

Mercados de cine y distribución

Estrategias de promoción digital

Elaboración de presskits efectivos

Importancia de la crítica cinematográfica

El papel de la música en la construcción de una película

El podcast ha contado con invitados destacados de la industria, entre ellos: Dahiana Acosta, presidenta de ADOPRESCI; Raymond Jáquez, actor y compositor; Evelyna Rodríguez, actriz y comunicadora; Marc Mejía, crítico de cine y fundador de la plataforma Cine Dominicano y Carasaf Sánchez, actor y cantante.

Desde el episodio 11, la experiencia se amplió con formato audiovisual: cada semana los oyentes pueden ver el podcast en YouTube, sumando una nueva dimensión a la conversación.

“Mi sueño es que Cinéate Podcast se convierta en una guía para quienes están empezando y en un punto de referencia para quienes ya forman parte de la industria”, explica Rodríguez.

Con este proyecto, Rodríguez busca inspirar, enseñar y abrir conversaciones que aporten al crecimiento de la industria cinematográfica local y regional.