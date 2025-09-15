Cinéate Podcast: donde el cine y la comunicación se encuentran

Santo Domingo, RD. – Cinéate Podcast, creado por la comunicadora Taina Rodríguez a través de su agencia Cinéate, se consolida como un espacio imprescindible para quienes desean entender la industria del cine y la forma en que las películas conectan con su audiencia.
Con 14 episodios disponibles en Spotify, Apple Podcasts y YouTube, este proyecto se ha convertido en un punto de encuentro entre el cine y la comunicación.
Más que entrevistas, Cinéate Podcast ofrece un formato dinámico y educativo que mezcla estrategias, herramientas y experiencias detrás de cámaras. Los episodios, de entre 5 y 30 minutos, abordan temas como:
- Mercados de cine y distribución
- Estrategias de promoción digital
- Elaboración de presskits efectivos
- Importancia de la crítica cinematográfica
- El papel de la música en la construcción de una película
El podcast ha contado con invitados destacados de la industria, entre ellos: Dahiana Acosta, presidenta de ADOPRESCI; Raymond Jáquez, actor y compositor; Evelyna Rodríguez, actriz y comunicadora; Marc Mejía, crítico de cine y fundador de la plataforma Cine Dominicano y Carasaf Sánchez, actor y cantante.
Desde el episodio 11, la experiencia se amplió con formato audiovisual: cada semana los oyentes pueden ver el podcast en YouTube, sumando una nueva dimensión a la conversación.
“Mi sueño es que Cinéate Podcast se convierta en una guía para quienes están empezando y en un punto de referencia para quienes ya forman parte de la industria”, explica Rodríguez.
Con este proyecto, Rodríguez busca inspirar, enseñar y abrir conversaciones que aporten al crecimiento de la industria cinematográfica local y regional.