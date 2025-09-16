MAPFRE es reconocida por su aporte al desarrollo económico y social de República Dominicana

Santo Domingo.- MAPFRE, aseguradora global y líder en Latinoamérica, fue galardonada por sus aportes al desarrollo económico y social del país, en la categoría “sector Financiero” del Reconocimiento a la Inversión en República Dominicana 2025, otorgado por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

Andrés Mejía, presidente ejecutivo de MAPFRE República Dominicana, agradeció por la distinción y expresó sentirse profundamente honrado con este reconocimiento, que reafirma el compromiso de la organización con los ciudadanos y el desarrollo económico de la nación.

El premio fue entregado por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona; la directora de ProDominicana, Biviana Riveiro y la embajadora de España, Lorea Arribalzaga Ceballos.

En la ceremonia se reconocieron a empresas que han seleccionado el país como destino estratégico para establecer y expandir sus operaciones, generando empleos de calidad, la transferencia de conocimiento e innovación en diversas áreas clave de la economía e impactando de manera directa en el bienestar general de las distintas localidades donde se ubican.

Durante sus 20 años en República Dominicana, MAPFRE se ha caracterizado por ofrecer soluciones integrales a sus más de un millón de clientes, en seguros generales, de salud, vida y riesgos personales.

Asimismo, en su trayectoria, MAPFRE BHD Seguros, ha recibido ocho calificaciones AAA con perspectiva estable, la máxima que puede otorgarse en la escala de evaluación, reafirmando la solidez de la compañía en el sistema financiero dominicano.

Su compromiso con la sostenibilidad se refleja en programas de impacto social impulsados por la Fundación MAPFRE, centrados en educación vial, prevención y promoción de la salud. Solo en 2024 la fundación desarrolló ocho proyectos sociales permanentes, destinando más de 20 millones de pesos que impactaron positivamente la vida de más 90,000 beneficiarios.