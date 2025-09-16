ADOVOHS celebra 52 años de servicio solidario

Santo Domingo.- Los principales ejecutivos de la Asociación Dominicana de Voluntariado Hospitalario y de Salud Incorporada (ADOVOHS), presididos por Ana Angélica Benítez de Ginebra, junto a diversas instituciones voluntarias, celebraron con alegría y gratitud a Dios el 52.º aniversario de la organización.

Durante más de cinco décadas, ADOVOHS ha formado y apoyado tanto a los voluntariados existentes como a los nuevos que surgen cada año. Su labor incluye la donación de insumos médicos, medicamentos y sábanas a hospitales, hogares de niños y residencias de adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, brindando ayuda solidaria donde más se necesita

La destacada comunicadora Jatnna Tavares tuvo la gentileza de conducir el evento, que inició con las notas del Himno Nacional, seguidas por el himno institucional de ADOVOHS. La invocación de apertura estuvo a cargo de Monseñor Faustino Burgos Brisman.

En la actividad, festejada con un almuerzo en el Hotel Marriott Aloft de la Av. Abraham Lincoln, en Santo Domingo, se hizo un recuento del último año de trabajo realizado, y acompañado de un video con las donaciones entregadas.

El momento más sensible del evento fueron los videos presentados en recuerdo del trabajo realizado por Mary A. Pérez de Marranzini, fundadora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación y de Giralda Busto de Imbert, fundadora del voluntariado de las FF. AA. y de la Fundación Fénix, ambas fallecidas durante el transcurso de este año y miembros fundadoras de ADOVOHS.

A este almuerzo se dieron cita unas 400 personas vestidas de blanco como es tradición en ADOVOHS. Estuvo presente Raquel Arbaje de Abinader, primera dama de la Republica Dominicana; Celso Marranzini, en representación de su madre, Mary Perez de Marranzini y los familiares de Giralda Busto de Imbert.

La actividad estuvo amenizada desde su inicio por las notas del piano a manos de Elsa Paulino y en la segunda parte del evento por el reconocido trompetista Víctor Mitrov.

La decoración estuvo a cargo de los esposos Danny y Paulita Méndez, miembros de ADOVOHS, quienes siempre con mucha elegancia y belleza adornan las actividades que realiza esa asociación.

El buffet fue preparado por los chefs del hotel quienes deleitaron con la calidad de sus servicios.

Al momento ADOVOHS tiene afiliadas 60 instituciones voluntarias y 37 instituciones de salud a las que apoya. En su filial norte cuenta con 44 instituciones afiliadas más 25 centros que reciben de las donaciones.

ADOVOHS desde el año 2009 hasta la fecha, ha logrado suplir alrededor de 26,000 juegos de sábanas y es canal de distribución del programa “Sanar una Nación”, ha repartido medicamentos, alimentos e insumos, aparte de otras donaciones que se reciben de instituciones generosas.