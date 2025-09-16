Fernando Villalona marca tendencia con su nuevo merengue “Devuélveme el amor”

Santo Domingo.- El merengue está de fiesta con la voz inconfundible de Fernando Villalona, quien mantiene su esencia viva y en tendencia con su nuevo éxito “Devuélveme el amor”, incluido en el álbum “A la manera Mía”.

El tema, que cuenta con los arreglos del talentoso músico Hendry Zarzuela, se ha convertido en una de las canciones más sonadas en las emisoras dominicanas, reafirmando que la trayectoria del Mayimbe continúa más sólida que nunca.

Este sencillo cuenta con un videoclip disponible en su canal de YouTube, producido por Edwinfilms Valdez, donde Villalona muestra una propuesta fresca y actual, sin perder el sello interpretativo que lo ha convertido en un referente de la música dominicana.

Pero el Mayimbe no se limita a este lanzamiento. Actualmente trabaja en nuevos álbumes, proyectos especiales y sesiones en vivo (“free live sessions”), apostando a mantener un contacto directo con su público y demostrar que su creatividad y energía artística se encuentran en constante evolución.

Paralelamente, su bachata “No me dejan verla” está logrando una destacada aceptación en Honduras, consolidando su presencia en escenarios internacionales y resaltando su versatilidad para interpretar con la misma pasión distintos géneros de la música popular.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Fernando Villalona es una de las figuras más emblemáticas de la República Dominicana. Reconocido como El Mayimbe, ha sido pionero en llevar este ritmo a escenarios internacionales y en representar la esencia musical de su país con dignidad y orgullo.

Su voz ha acompañado generaciones enteras con clásicos inolvidables como Tabaco y ron, La hamaquita, Quisqueya y Dominicano soy, canciones que forman parte del cancionero nacional.

Hoy, El Mayimbe combina legado, innovación y vigencia, consolidando un camino artístico que sigue creciendo. Además, mantiene su mirada en el futuro al apoyar a la nueva generación de talentos dominicanos, con quienes prepara colaboraciones y featurings que prometen enriquecer aún más la música popular.

Fernando Villalona, fiel a su esencia y comprometido con la evolución del merengue, demuestra que su historia aún tiene muchos capítulos por escribir, llevando con orgullo la bandera dominicana a cada escenario.