Israel inicia su operación ampliada en Ciudad de Gaza y dice a los residentes que se vayan

JERUSALÉN. — Después de una noche de intensos ataques aéreos, el ejército israelí anunció el martes que su operación ampliada en Ciudad de Gaza “para destruir la infraestructura militar de Hamás” ha comenzado y advirtió a los residentes que se trasladen al sur.

El anuncio del portavoz militar israelí Avichay Adraee siguió a la declaración del ministro de Defensa, Israel Katz, de que “Gaza está ardiendo” y escaló aún más la guerra entre Israel y Hamás, ya que cualquier posible alto el fuego parece aún más lejano a pesar de semanas de diplomacia. Aunque el ejército no ofreció un calendario para la ofensiva, los medios israelíes sugirieron que podría durar meses.

También el martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, partió de Israel y llegó a la nación rica en energía de Qatar, donde planeaba reunirse con su emir gobernante, en medio de la indignación en el país por el ataque de Israel la semana pasada que mató a cinco miembros de Hamás y a un funcionario de seguridad local.

Aunque las naciones árabes y musulmanas denunciaron el ataque en una cumbre el lunes, no tomaron ninguna acción importante contra Israel, lo que destaca el desafío de presionar diplomáticamente para conseguir cambios en la conducta de Israel en la prolongada guerra entre Israel y Hamás.

Sin embargo, Egipto ha comenzado a endurecer su lenguaje contra Israel, a quien se refirió el martes de forma reiterada como el “enemigo” por primera vez en años.

Hablando con periodistas en Israel antes de su partida, Rubio insinuó que la ofensiva sobre Ciudad de Gaza había comenzado.

“Creemos que tenemos una ventana de tiempo muy corta en la que se puede llegar a un acuerdo”, declaró Rubio. “Ya no tenemos meses, y probablemente tengamos días y tal vez unas pocas semanas, así que es un momento clave, un momento importante”.

“Nuestra preferencia, nuestra opción número uno, es que esto termine a través de un acuerdo negociado”, añadió, reconociendo los peligros que una campaña militar intensificada podría representar para Gaza.

“Lo único peor que una guerra es una prolongada que continúa para siempre”, dijo Rubio. “En algún momento, esto tiene que terminar. En algún momento, Hamás tiene que ser desarmado, y esperamos que pueda suceder a través de una negociación. Pero creo que, desafortunadamente, el tiempo se está acabando”.

Crece la intensidad de los ataques en Ciudad de Gaza

Después de semanas de amenazar con una expansión de la operación militar israelí en Ciudad de Gaza, Katz señaló que había comenzado.

“Gaza está ardiendo”, dijo temprano el martes por la mañana. “No cederemos y no retrocederemos — hasta la finalización de la misión”.

Un funcionario militar israelí, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las directrices militares, dijo que la “fase principal” de la operación en Ciudad de Gaza había comenzado, con tropas moviéndose desde las afueras de la ciudad hacia su centro. Los ataques aéreos han golpeado Ciudad de Gaza durante algún tiempo antes de la operación, derribando torres en la ciudad.

El funcionario dijo que el ejército israelí cree que quedan entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamás en Ciudad de Gaza, así como túneles utilizados por el grupo. El ejército estima que 350.000 personas han abandonado Ciudad de Gaza, diciendo que era aproximadamente un tercio de la población de la ciudad antes de que comenzara la nueva ofensiva terrestre.

Eso contradice una estimación de la ONU emitida el lunes de que más de 220.000 palestinos han huido del norte de Gaza en el último mes, después de que el ejército israelí advirtiera que todos los residentes deberían abandonar Ciudad de Gaza antes de la operación. Se estima que un millón de palestinos vivían en la región de Ciudad de Gaza antes de las advertencias de evacuación.

Cuando comenzó la ofensiva el martes se formaron largos atascos en la carretera costera de Gaza, con vehículos cargados de colchones y pertenencias y otros huyendo a pie.

Un gráfico militar israelí sugirió que al final de la operación actual, sus tropas esperan controlar toda la Franja de Gaza excepto por una gran banda a lo largo de la costa.

Al menos 34 palestinos muertos en Ciudad de Gaza

Residentes palestinos informaron de intensos bombardeos en toda la ciudad de Gaza el martes por la mañana.

Para el mediodía, el Hospital Shifa de la ciudad había recibido los cuerpos de 34 personas muertas en los ataques, dijo el doctor Rami Mhanna, un funcionario del hospital. También habían llegado decenas de heridos al lugar, añadió.

“Una noche muy dura en Gaza”, dijo el doctor Mohamed Abu Selmiyah, director del Hospital Shifa, a The Associated Press.

“El bombardeo no se detuvo ni un sólo momento”, dijo.

El ejército israelí no respondió a solicitudes inmediatas de comentarios sobre los ataques, pero en el pasado ha acusado a Hamás de construir infraestructura militar dentro de áreas civiles, especialmente en Ciudad de Gaza.

Familias de rehenes suplican a Netanyahu detener la operación

Durante la noche, familias de los rehenes que aún están retenidos en Gaza se reunieron frente a la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu, suplicándole que detuviera la operación en Ciudad de Gaza.

Algunas montaron tiendas de campaña y durmieron fuera de su casa en protesta.

“Tengo un interés — que este país despierte y traiga de vuelta a mi hijo junto con otros 47 rehenes, tanto vivos como muertos, y traiga a nuestros soldados a casa”, gritó Einav Zangauker, cuyo hijo Matan está retenido en Gaza, frente a la residencia de Netanyahu.

“Si no se detiene ante nada y envía a nuestros preciosos, valientes y heroicos soldados a luchar mientras nuestros rehenes son utilizados como escudos humanos — no es un primer ministro digno”, dijo Zangauker.

Israel cree que alrededor de 20 de los 48 rehenes aún retenidos por milicianos en Gaza, incluido Matan, están vivos. Hamás ha dicho que únicamente liberará a los rehenes restantes a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y una retirada israelí de Gaza.

La guerra en Gaza comenzó después de que combatientes liderados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, asesinando a unas 1, 200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a otras 251. La mayoría de los rehenes han sido liberados desde entonces como parte de acuerdos de cese al fuego.

La respuesta de Israel ha cobrado la vida de al menos a 64.871 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyo conteo no distingue entre civiles o combatientes. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás y está integrado por profesionales médicos, asegura que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos.

Egipto endurece sus declaraciones contra Israel

Egipto, que ha tenido un acuerdo de paz con Israel durante décadas y ha servido como mediador en la guerra en Gaza, parece estar perdiendo la paciencia con Israel.

El presidente de Egipto, Abdul Fatá el Sisi, describió a Israel como “un enemigo” en un enérgico discurso en la cumbre de Qatar el lunes. Fue la primera vez que un líder egipcio usó el término desde que los dos países establecieron lazos diplomáticos en 1979, dijo Diaa Rashwan, jefe del Servicio de Información del Estado del gobierno egipcio.

Egipto fue el primer país árabe en establecer lazos con Israel y su tratado de paz se considera un pilar para la estabilidad en la volátil región.

“Egipto está siendo amenazado”, dijo Rashwan a la televisión estatal Extra News el lunes por la noche.

El comentario de “enemigo” de El Sisi ocupaba un papel destacado en las portadas de los periódicos egipcios el martes y, aunque El Cairo no ha tomado medidas para cambiar sus relaciones con Israel, el gobierno egipcio probablemente está tratando de señalar cuán seriamente toma las acciones recientes de Israel.

