Guzmán Marcelino responsabiliza a la SISALRIL del colapso financiero en SENASA

Santo Domingo, RD. – La exdirectora del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Altagracia Guzmán Marcelino, afirmó que la crisis financiera de esa administradora estatal comenzó con la cancelación de técnicos especializados en tecnología, finanzas, salud y afiliación durante el actual gobierno, lo que a su juicio abrió paso al clientelismo político y provocó la desaparición de controles internos.

Durante una entrevista en el programa El Rumbo de la Mañana, Guzmán Marcelino advirtió que, pese a las denuncias públicas, las autoridades aún no han anunciado medidas concretas para enfrentar la situación, y consideró insuficiente la transferencia de RD$6,000 millones del Seguro de Riesgos Laborales (SRL) al SENASA para cubrir el déficit.

La exfuncionaria criticó la contratación de servicios de la red privada para los afiliados del régimen subsidiado, asegurando que viola la ley, pues estos deberían recibir atención a través de la red pública, salvo en lugares donde no existan centros disponibles.

Asimismo, responsabilizó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) de la crisis y opinó que su titular, Miguel Ceara Hatton, debe ser incluido en el expediente enviado recientemente por el Gobierno a la Procuraduría General de la República (PGR). “El superintendente, como responsable de fiscalizar, sabía todo lo que ocurría y dejó pasar el desorden”, declaró.

Sobre la auditoría solicitada por SENASA, Guzmán Marcelino consideró innecesario destinar más de un millón de pesos cuando ya existen investigaciones en curso por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la propia SISALRIL.

Guzmán Marcelino propuso transferir al menos RD$2,000 millones al seguro estatal, reducir gastos superfluos, cerrar oficinas en el extranjero y trasladar los procesos de afiliación a los consulados.

También recomendó congelar la compra de vehículos, eliminar actividades festivas, revisar la política salarial y contratar técnicos calificados en las áreas clave de tecnología, finanzas y salud.

En materia de servicios, planteó que el Servicio Nacional de Salud habilite al menos mil locales para garantizar atención primaria, fortalezca la red hospitalaria de alto costo y destine los fondos extraordinarios con diagnósticos previos para atender las necesidades más urgentes.

El pasado sábado, el superintendente Miguel Ceara Hatton y el director ejecutivo de SENASA, Edward Guzmán, depositaron en la PGR un informe con hallazgos de irregularidades en la institución.

Previamente, el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) aprobó la entrega de RD$12,500 millones de los excedentes de reservas técnicas del Seguro de Riesgos Laborales, de los cuales RD$6,000 millones se destinaron a SENASA, RD$5,000 millones al régimen contributivo y RD$1,500 millones para subsidios de enfermedad común, lactancia y maternidad.