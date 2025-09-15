Fundación Carlos Gómez invita a conferencia “El futuro que nos espera” con Darían Vargas

Moca, Espaillat.-La Fundación Carlos Gómez, en colaboración con la oficina senatorial de la provincia Espaillat, extiende una cordial invitación a toda la ciudadanía a la conferencia titulada “El futuro que nos espera”, a cargo del joven Darían Vargas, reconocido por su liderazgo, visión innovadora y aportes al desarrollo juvenil.

La conferencia que disertará Darian Vargas y que ha generado expectativas, se efectuará el 4 de octubre de 2025, en el Club Recreativo Moca, a las 4:00 de la tarde.

Darían Vargas, admirado por toda una generación, se ha convertido en un referente de inspiración para la juventud gracias a su capacidad de motivar, innovar y plantear nuevas perspectivas frente a los desafíos actuales.

El evento, totalmente gratuito, busca ofrecer un espacio de reflexión y aprendizaje para los jóvenes y adultos interesados en construir un futuro de oportunidades, progreso y transformación social.

La Fundación Carlos Gómez, reitera que esta conferencia se enmarca dentro de su misión de fomentar la educación, la formación de valores y la creación de iniciativas que impulsen el desarrollo integral de la provincia Espaillat y del país.

“Estamos convencidos de que la educación y la inspiración abren caminos de progreso, por eso apostamos a encuentros como este que aportan al crecimiento de nuestra gente”, expresó el senador Carlos Gómez.

Por Luis Ramón López