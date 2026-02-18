Nace “15 Minutos de FAMA”, la nueva plataforma musical que impulsa el talento dominicano

Con la presencia de artistas y medios de comunicación, FAMA Studios realizó el lanzamiento oficial de 15 Minutos de FAMA, una innovadora plataforma musical que busca convertirse en el escenario de proyección para artistas dominicanos emergentes y consolidados, así como talentos internacionales que encuentran en República Dominicana un espacio de creación y colaboración artística.

Más que una serie de sesiones en vivo, 15 Minutos de FAMA es una propuesta audiovisual única que sumerge al espectador en el mundo de la música a través de episodios de 15 minutos. Cada entrega nos lleva a un viaje íntimo al corazón del proceso creativo, ofreciendo una mirada exclusiva detrás de cámaras en el estudio de FAMA, ubicado en Santo Domingo, a través de conversaciones profundas y momentos musicales cuidadosamente producidos, se explora la esencia de la música, la inspiración de los artistas y la magia que ocurre dentro del estudio.

El concepto combina interpretación en vivo con identidad propia y sello dominicano. Los artistas tienen la oportunidad de reinterpretar sus temas originales en un formato distinto, con nuevos arreglos, dirección musical de alto nivel y grabación profesional desde uno de los estudios más importantes del Caribe, respaldado por ingenieros de sonido ganadores del Grammy.

Cada sesión no solo resalta el talento vocal y creativo, sino que también eleva la experiencia audiovisual con estándares internacionales, apostando por un nuevo sonido que parte del sonido original de cada artista.

La plataforma tiene como objetivo principal dar a conocer al mundo el talento artístico local e internacional, tanto establecido como emergente, destacando la música, el proceso de producción y la inspiración detrás de cada obra. Sobre todo, busca resaltar el orgullo del talento dominicano y proyectarlo hacia nuevas audiencias.

Asimismo, 15 Minutos de FAMA se propone enriquecer la cultura musical y artística, explorando los procesos de inspiración, creatividad y desarrollo que dan forma a cada propuesta musical. Cada episodio funciona como un documento vivo del arte en construcción, mostrando no solo el resultado final, sino también la historia y la emoción que lo acompañan.

La plataforma lleva su nombre por el especial interés de FAMA Studios en resaltar el talento emergente y posicionar música dominicana de alta calidad en el panorama digital. Por ello, la selección de los artistas y el nivel de producción de cada episodio representan una apuesta firme por la excelencia.

“15 Minutos de FAMA nace como un espacio para que nuestros artistas conecten con la audiencia con un producto terminado con calidad de estudio al más alto nivel, donde puedan mostrar su esencia en un formato cercano y personal”, expresaron sus creadores.

Con el lanzamiento de sus primeros episodios en colaboración con La Oreja Media Group, la plataforma busca consolidarse como una referencia en contenido musical digital en República Dominicana, proyectando el talento local hacia escenarios nacionales e internacionales y afirmando que la música hecha en casa tiene calidad para el mundo.

Más sobre FAMA:

FAMA Studios no es solo un espacio de grabación, sino un complejo creativo musical de clase mundial ubicado en el corazón de la Zona Colonial de Santo Domingo, diseñado para producción, mezcla y desarrollo artístico con estándares técnicos internacionales.

El estudio fue concebido en un edificio restaurado de tres niveles con diseño acústico y arquitectónico a cargo de la prestigiosa firma Walters-Storyk Design Group (WSDG), conocida mundialmente por sus proyectos en estudios icónicos y ganadora de múltiples nominaciones a los NAMM TEC Awards por diseño de instalaciones de audio profesional.

Los espacios principales -Estudios A, B y C – combinan salas de control amplias, salas de grabación en vivo, equipos analógicos y digitales de última generación, consolas de alta gama como Rupert Neve Designs y SSL Duality, así como sistemas de mezcla para producciones cinematográficas en 5.1, todo integrado en una infraestructura que también incluye zonas de descanso inspiradoras y amenidades únicas para artistas y productores.

Además, la apertura del Estudio D, un estudio boutique oculto y diseñado especialmente para creatividad íntima, demuestra la versatilidad del complejo y la demanda de espacios que combinan excelencia técnica con inspiración estética, reflejando la visión de FAMA de ofrecer entornos de producción que compiten con cualquier hub musical a nivel internacional.