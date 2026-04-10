Servia Iris Familia sugiere a JCE un programa eficiente de cedulación en el exterior

Long Island, N. Y.- La secretaria de Asuntos Internacionales del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno Dominicanos (PRM), ingeniera Servia Iris Familia, sugirió a la Junta Central Electoral (JCE)realizar un programa eficiente de cedulación de los dominicanos en el exterior, diseminando los suficientes puntos de expedición del nuevo documento.

La exlegisladora por la circunscripción No. 1 de exterior por el Partido Revolucionario Moderno, alertó sobre un posible fracaso de no implementarse locales provisionales y operativos móviles, previo análisis de los lugares donde sea factible su instalación de acuerdo al número de presencia de nacionales dominicanos aptos para recibir el importante documento.

La también vicepresidenta de la seccional de Long Island del Estado de Nueva York entiende que, si la Junta Central Electoral no se empleara a fondo para cumplir la meta de cedulación en el exterior, y en el caso específico de Nueva York donde habitan el mayor número de dominicanos en playas extranjeras, daría pie al surgimiento de graves inconvenientes para los ciudadanos que requieran el documento para múltiples acciones.

Calificó como un compromiso ineludible la JCE de suplir a los dominicanos en el exterior de manera eficiente y a tiempo, en correspondencia con el buen trato que debe dársele por su aporte invaluable al sostenimiento de la economía nacional con el envío de remesas y otros tipos de valores.

“Hacemos un llamado vehemente a la Junta Central Electoral para que planifique de manera adecuada la expedición de la cédula en el exterior, que a los dominicanos que residimos en Nueva York y áreas circundantes se nos facilite de la mejor manera el poder adquirir el documento en cuestión; nos merecemos eso y más”, sentenció la política y empresaria dominicana.