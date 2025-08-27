Santo Domingo.- Los principales ejecutivos del Grupo Avant eligieron la sucursal principal, ubicada en la Av. Prolongación 27 de Febrero, Manoguayabo, para presentar al mercado el vehículo 212 todoterreno 4×4, con raíces históricas.

El evento contó con la presencia de clientes corporativos, invitados especiales, aliados estratégicos y representantes de los medios de comunicación.

María Belén Del Risco, directora de Mercadeo del Grupo Avant, ofreció las palabras de bienvenidas a los asistentes, pasando el turno a Gianni Cavagliano, vicepresidente de Mercadeo, quien señaló que el modelo original fue desarrollado en 1965 por Beijing Auto Works, siendo el primer todoterreno chino.

Usado por el ejército y la policía, se destacó por su construcción rústica, chasis de largueros y tracción 4×4. Se convirtió en un ícono cultural en zonas rurales de China. En 2024 renació con el modelo T01, una versión moderna con diseño retro, nueva tecnología y estándares globales.

El vicepresidente de Mercadeo resaltó que la marca busca a presentar un vehículo todoterreno auténtico, que combina un diseño clásico con tecnología moderna, ofreciendo tracción 4×4 real y un motor turbo de 2.0 L a gasolina con una potencia aproximada de 252 caballos de fuerza.

Ideal para quienes buscan una excelente capacidad off-road sin renunciar al confort y con un diseño imponente, donde el conductor puede cambiar entre tracción en dos ruedas (2WD) y tracción en las cuatro (4WD) para adaptarte a diferentes terrenos.

Para finalizar puntualizó su estilo exterior: Con diseño cuadrado y robusto, con una parrilla frontal grande y faros LED que refuerzan su presencia todo terreno.

Sobre su interior: el mismo está equipado con pantalla táctil, navegación, amplio espacio de almacenamiento, tapicería ergonómica y asientos de lujo y su seguridad: Serie de airbags, sistema de frenos ABS, control de estabilidad (ESC), y control de tracción, además con extras: Opciones como bloqueo de diferencial delantero/trasero, cámaras de visión 360°, control crucero adaptativo y techo solar según versión y mercado.

El 212 no es un lujo. Es una herramienta, una armadura, un aliado. Un vehículo diseñado y fabricado para quienes entienden que vivir bien, es estar listos no solo para el caos urbano sino para una aventura espontánea

Sobre Grupo Avant:

Grupo Avant es una empresa dominicana con sede en Santo Domingo, establecida en el año 2017. Si bien sus raíces se remontan a un conglomerado familiar fundado en 1949 con una sólida trayectoria en el sector automotriz, se ha consolidado como una entidad independiente, heredando un legado de éxito y experiencia.

Representante oficial en República Dominicana de reconocidas marcas como: El 212, Citroën, Bestune, ZX, Forthing, Eicher. La empresa también es líder en el mercado dominicano como proveedor de reconocidas marcas de motocicletas, incluyendo: KTM, Royal Enfield, Moto Morini, Haojue, Suzuki Motorcycles, Sur-Ron, Beta Motors, entre otras.