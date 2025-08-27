MSK logra reconocimiento como el mejor centro oncológico del noreste de Estados Unidos

Nueva York.- El Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) fue reconocido como el mejor centro oncológico del noreste de Estados Unidos, el segundo hospital número uno en atención oncológica del país y el primer hospital a nivel nacional en atención urológica por US News & World Report en su lista anual de Mejores Hospitales.

El MSK se ha clasificado como uno de los dos mejores hospitales oncológicos de Estados Unidos y el mejor centro oncológico del noreste desde que se establecieron estas clasificaciones hace más de 35 años.

“Ser nombrado el mejor centro oncológico del noreste y uno de los dos mejores hospitales del país en atención oncológica es un honor”, afirmó el doctor Selwyn M. Vickers, presidente y director ejecutivo de MSK.

“Este reconocimiento nos recuerda el papel único de MSK en la historia y el futuro de la atención oncológica, así como nuestra obligación con los pacientes. Nos comprometemos a brindar atención oncológica de primer nivel y a realizar investigaciones innovadoras para avanzar en nuestra misión de erradicar el cáncer de por vida”, agregó.

El reconocimiento de este año como uno de los mejores hospitales oncológicos del país se produce cuando expertos de todo MSK han sido honrados por sus contribuciones pioneras a la investigación del cáncer, la atención al paciente y la educación.

Algunos de los logros más destacados incluyen un estudio pionero que demuestra un enfoque innovador de tratamiento desarrollado por MSK, basado exclusivamente en la inmunoterapia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Otro hito relevante es la aprobación de 11 medicamentos por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), sustentada en ensayos clínicos en los que MSK desempeñó un papel fundamental.

Además, por tercera vez, el personal de enfermería de MSK recibió la prestigiosa designación del Programa de Reconocimiento Magnet® del Centro Americano de Acreditación de Enfermeras (ANCC), el máximo galardón nacional a la excelencia en enfermería.

MSK también ha logrado ampliar el acceso comunitario a la detección temprana del cáncer, fortaleciendo su compromiso con la prevención y el diagnóstico oportuno.

La institución ha transformado la atención oncológica mediante el uso de herramientas genómicas para el diagnóstico y tratamiento personalizado, marcando un avance significativo en la medicina de precisión.

Finalmente, MSK está configurando el futuro de la atención contra el cáncer a través del desarrollo de vacunas oncológicas, una apuesta científica que podría redefinir los estándares terapéuticos en los próximos años.

Este es el tercer año consecutivo que MSK ha sido clasificado como el hospital número uno en atención urológica a nivel nacional. El equipo del servicio de urología de MSK está compuesto por especialistas de primer nivel en cirugía, oncología médica, quimioterapia, oncología radioterápica, radiología, patología y enfermería, quienes colaboran para brindar el mejor tratamiento a cada paciente, priorizando la innovación, la atención y la preservación de la calidad de vida.

Las subespecialidades de enfermedades musculoesqueléticas, que incluyen gastroenterología y cirugía gastrointestinal (en el puesto número 14) y oído, nariz y garganta (en el puesto número 25), se incluyeron en la lista de las 50 principales de la publicación.

“MSK es la fuerza más avanzada e innovadora contra el cáncer en el mundo”, afirmó el Dr. Vickers. “Seguiremos dedicándonos a ayudar a las personas con cáncer a vivir una vida más sana y plena durante y después del tratamiento, garantizando no solo su supervivencia, sino también su desarrollo”.

Las clasificaciones de U.S. News & World Report se determinan utilizando un amplio conjunto de factores. Estos incluyen la reputación del hospital entre los médicos especialistas certificados, las tasas de mortalidad ajustadas al riesgo, las complicaciones prevenibles y el nivel de atención de enfermería, entre otros criterios.