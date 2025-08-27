JCE presenta proyecto nueva cédula a miembros de Participación Ciudadana y del CODESSD

Santo Domingo, RD.- La Junta Central Electoral (JCE) presentó el proyecto de la nueva Cédula de Identidad y Electoral a representantes del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana y del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD).

Los encuentros, celebrados en la sede del Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (IESPEC), órgano académico de la JCE, contaron con la participación del presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises, así como el miembro suplente Prado López.

Además, estuvieron presentes los directores Américo Rodríguez (Cedulación), Rhina Díaz (Registro Civil), Johnny Rivera (Informática), Well Sepúlveda (Voto Dominicano en el Exterior), Lenis García (Partidos Políticos) y Suedi León Jiménez (Comunicaciones).

En representación de Participación Ciudadana, estuvo encabezada por Leidy Blanco coordinara general, los miembros del Consejo Nacional: Santiago Sosa, Alcibíades Moreta, Betty del Villar, Josefina Arvelo, y Ramón Stalin Montero. También estuvieron presentes la directora Zobeyda Apólito, la encargada del voluntariado y otros integrantes de la entidad.

Por parte del CODESSD participaron su presidente, Samuel Sena; el vicepresidente ejecutivo, Peter Read; el tesorero, Persio Maldonado Bonelly; el secretario, Pascal Peña; y Clara González, del Comité de Economía y Competitividad, entre otros miembros.

CODESSD y Participación Ciudadana resaltan la iniciativa de la JCE

Samuel Sena, presidente de la Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), elogió a la Junta Central Electoral (JCE) por la presentación del proyecto del nuevo documento de identidad.

Sena felicitó al organismo por el momento oportuno para depurar el registro civil y proporcionar a la sociedad un documento más seguro, asegurando que esto ayudará a reducir los fraudes que afectan a los ciudadanos.

En la misma línea, el movimiento cívico Participación Ciudadana también felicitó a la JCE por la orientación detallada sobre el proceso de la nueva cédula.

Jáquez Liranzo dice validez de nueva cédula durará más de 10 años

Durante las presentaciones Jáquez Liranzo explicó que las cédulas actuales están vencidas debido a un plazo legal fatal y detalló que para abordar esto, la JCE comenzó el proceso de cara a renovarla.

“Según el artículo 20 y 80 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, el Pleno del órgano comicial tiene la autoridad para definir el formato y la fecha de vencimiento de la nueva cédula”, apuntó.

El presidente informó que el nuevo documento no tendrá un plazo de validez de 10 años, sino que será superior, al garantizar que la caducidad será más larga para beneficio de la población.

Destacó que el respaldo de sectores como Participación Ciudadana y el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo es importante para garantizar que la nueva cédula sea vista como un «proyecto de Estado» que beneficie a toda la ciudadanía.

Objetivo de las presentaciones

En ambas exposiciones, el director de Cedulación afirmó que el objetivo es asegurar que la sociedad civil esté plenamente informada sobre el proceso de renovación del documento de identidad.

“Estamos comprometidos con un proceso transparente y participativo. Es fundamental que todos los actores de la sociedad civil conozcan de primera mano los avances y las innovaciones de esta nueva cédula, que no solo será un documento más seguro, sino que también facilitará múltiples gestiones para los ciudadanos”, destacó Américo Rodríguez.

Los encuentros con CODESSD y Participación Ciudadana son parte de una serie de reuniones planificadas con diferentes gremios, organizaciones y entidades que buscan socializar el proyecto y recibir retroalimentación para enriquecer el proceso.