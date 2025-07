Grupo Avant presenta el Lotus Emira First Edtion

Santo Domingo.-Los principales ejecutivos del Grupo Avant eligieron, en una de sus sucursales, para presentar el mercado, el automóvil Lotus Emira First Edition el último deportivo de combustión con alma británica.

Lotus da un paso decisivo hacia el futuro con el lanzamiento del Emira First Edition, el último modelo de combustión interna de la marca británica antes de su transición eléctrica en 2028, con la presencia de clientes corporativos, invitados especiales, aliados estratégicos y ejecutivos de los medios de comunicación.

José Augusto Muñoz, Ceo de la empresa, ofreció las palabras de bienvenidas y puntualizó que para Grupo Avant es un inmenso honor, darles la más cordial bienvenida a este trascendental evento: el lanzamiento oficial de Lotus en República Dominicana.

“Permítanme expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche. Primero al Sr. Gaetano Marino, gerente general para Centro y Suramérica de Lotus, nuestros dealers, gracias por apoyarnos en nuestra visión. A los bancos y compañía de seguros por su respaldo. A la prensa, tanto tradicional y digital, y a los influencers, quienes junto con la prensa amplifican nuestra voz y comparten este emocionante lanzamiento”, expresó.

“Señoras y señores, hoy, no solamente estamos presentando el lanzamiento de una marca de vehículos; estamos inaugurando un nuevo capítulo en la historia automotriz de nuestro país”, agregó.

Lotus es sinónimo de ingeniería brillante, innovación audaz y una pasión por la conducción. Desde su fundación en 1948 por Colín Chapman, Lotus ha desafiado constantemente los límites de lo posible, creando vehículos que no solo son rápidos, sino que se sienten vivos en la carretera.

La filosofía de Chapman, “Light is right”, se ha mantenido como pilar de Lotus durante décadas. Esta búsqueda incansable de la ligereza, combinada con una meticulosa atención a la aerodinámica, y un chasis excepcional, ha permitido a Lotus dominar tanto las pistas, como las carreteras más exigentes.

“Pensemos en modelos icónicos como el ELISE, el EVORA, o el ESPRIT el cual gano fama mundial al aparecer en películas de James Bond. Lotus ha cautivado en toda su historia, a entusiastas alrededor del mundo por su agilidad, precisión, diseño y pura emoción que se transmite al volante”.

“En Grupo Avant compartimos la misma pasión de Lotus. Nos hemos comprometido en ofrecer a nuestros clientes lo mejor en calidad, servicio, y experiencia automotriz. Con la incorporación de Lotus a nuestra familia, estamos llevando ese compromiso un paso más allá. Estamos emocionados de poder ofrecer a los dominicanos, la oportunidad de experimentar la emoción y el placer de conducir un vehículo Lotus”.

La familia Lama trae consigo un legado que hoy quieren compartir con ustedes y que sean parte de él. Hablar de Lotus es hablar de una filosofía distinta. Una marca que no busca simplemente velocidad, sino conexión.

Fundada en 1948 por el visionario Colin Chapman, Lotus nació con una idea revolucionaria: «Simplify, then add lightness”. Simplifica, luego añade ligereza Esa idea dio paso a una historia marcada por la innovación, la audacia y un amor puro por el arte de conducir. Justo así es que nos sentimos en Grupo Avant, somos apasionados por los vehículos y motocicletas y esa pasión que sentimos queremos transmitirla en cada espacio, con cada marca, con cada evento y cada campaña. Gracias por asistir, continuemos la velada y la presentación de esta tan gran marca que hoy revelaremos juntos a ustedes.

Luego tomo el turno Tommy Terrero, director de Post venta, quien ofreció detalles técnicos del coupé biplaza el cual combina el ADN deportivo clásico de Lotus con tecnología moderna y una calidad de construcción refinada.

“Su diseño agresivo y elegante se complementa con una suspensión de doble brazo oscilante, frenos deportivos AP Racing y neumáticos Michelin o Goodyear de alto rendimiento. En el interior, el Emira First Edition incorpora acabados premium, asientos calefactables con 12 ajustes, pantalla táctil de 10,25” con Apple CarPlay y Android Auto, y un sistema de audio KEF de alta fidelidad”.

Con una producción limitada y una propuesta que une tradición y modernidad, el Lotus Emira First Edition marca el fin de una era y el comienzo de una nueva. Fundada en 1948 por el visionario Colin Chapman, Lotus nació con una idea revolucionaria: «Simplify, then add lightness”. Simplifica, luego añade ligereza Lotus no solo es una marca; es una leyenda. Con más de 70 años de trayectoria, ha sido protagonista en las pistas más exigentes del mundo, desde Le Mans hasta Mónaco.

Su legado en la Fórmula 1 incluye 7 títulos de constructores y más de 70 victorias, pilotadas por íconos como Ayrton Senna, Jim Clark y Emerson Fittipaldi. Pero más allá de los trofeos, Lotus ha sido pionera en ingeniería ligera, aerodinámica avanzada y sensibilidad al volante. Cada modelo ha sido una declaración de principios: la conducción es un arte, y el conductor, su artista

Sobre Grupo Avant

Grupo Avant es una empresa dominicana con sede en Santo Domingo, establecida en el año 2017. Si bien sus raíces se remontan a un conglomerado familiar fundado en 1949 con una sólida trayectoria en el sector automotriz, se ha consolidado como una entidad independiente, heredando un legado de éxito y experiencia.

Representante oficial en República Dominicana de reconocidas marcas como: Citroën, Bestune, ZX, Forthing, Eicher. La empresa también es líder en el mercado dominicano como proveedor de reconocidas marcas de motocicletas, incluyendo: KTM, Royal Enfield, Moto Morini, Haojue, Suzuki Motorcycles, Sur-Ron, Beta Motors, entre otras.